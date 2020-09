AlphaTauri-coureurs: "Team heeft grote ambities"

Onder de nieuwe reglementen wil het zusterteam van Red Bull Racing een wat onafhankelijker koers gaan varen en die positie biedt kansen, denkt Kvyat. “Natuurlijk heeft het team grote ambities. Ik zit er nu al enige tijd, af en aan sinds 2014 en ik ken iedereen binnen het team inmiddels erg goed. Ik denk dat het team enorm gegroeid is, als je kijkt naar hoe de fabriek sinds mijn komst is uitgebreid. Die wordt groter en groter. En ook de middelen van het team blijven groeien, dat is goed om te zien. Met de nieuwe regels, die er natuurlijk op zijn gericht om het hele veld dichter bij elkaar te brengen, denk ik dat er serieus kansen zijn om dichterbij bij de top te zitten en geregeld om de podiums te kunnen vechten. Dat zou fantastisch zijn voor dit team.” Of Kvyat zelf die periode zal meemaken is onduidelijk. De Rus zou bij AlphaTauri op de wip zitten en volgend seizoen wel eens vervangen kunnen worden door Honda-junior Yuki Tsunoda.

Gasly staat er wat dat betreft beter op. De Fransman moest zich na zijn degradatie bij Red Bull even herpakken, maar lijkt zich beter dan ooit te voelen en ontpopt zich bij AlphaTauri tot ware leider. Ook hij is optimistisch over de toekomst van de Italiaanse stal. “Ik denk dat het [team] een regelmatige kandidaat voor de top-tien zal zijn. Maar we moeten ook niet onderschatten wat de topteams de afgelopen jaren aan kennis en faciliteiten hebben opgebouwd. Dat is iets dat zij al klaar hebben staan en wij niet. De kosten worden [door het budgetplafond] weliswaar gereduceerd, maar het zal zeker nog een paar jaar duren. Maar ik ben er wel optimistisch over gestemd.”

MotoGP als voorbeeld

Gasly hoopt dat het in de Formule 1 dezelfde kant opgaat als in de MotoGP. “Mijn goede vriend Fabio Quartararo zit daar bij een privéteam, maar kan gewoon meevechten om het kampioenschap. Hij pakt pole-positions en wint races. Het zou geweldig zijn als we dat in de Formule 1 ook voor elkaar weten te krijgen.”