Gasly over toekomst: "AlphaTauri wil onafhankelijke koers varen"

Gasly debuteerde eind 2017 bij Toro Rosso, de voorloper van AlphaTauri. In 2019 maakte hij de overgang naar Red Bull, maar hij werd na twaalf races al weer teruggezet naar Toro Rosso en zijn plaats naast Max Verstappen werd ingenomen door Alex Albon. Dit seizoen is Gasly bij het inmiddels tot AlphaTauri omgedoopte Toro Rosso aan een wonderbaarlijke opmars bezig, met als voorlopig hoogtepunt de zege tijdens de Italiaanse Grand Prix. De 24-jarige Fransman liet na afloop van die race weten dat hij klaar was om weer terug te keren naar Red Bull, maar zou er ook geen probleem mee hebben om bij zijn huidige team te blijven.

“Er is een sterke wil en veel ambitie bij AlphaTauri”, zo begint Gasly zijn betoog. “Ik denk dat de relatie nu anders is dan toen het nog Toro Rosso/Red Bull was. Het is een interessant project. Red Bull is duidelijk het beste team van de twee, maar de ambitie van AlphaTauri is om de prestaties [van Red Bull] te kunnen evenaren. Daarvoor hebben we meer middelen en grotere faciliteiten nodig.”

Met die faciliteiten zit het wel goed. AlphaTauri gaat de komende jaren meer gebruik maken van de windtunnel van Red Bull in Bedford. Het voordeel daarvan is dat er in die windtunnel modellen met een schaal van 60 procent kunnen worden getest, waar in de huidige windtunnel van AlphaTauri er gewerkt moet worden met modellen van vijftig procent. Het lijkt een detail, maar het is een wereld van verschil, aldus teambaas Franz Tost. “Als we met modellen van 60 procent kunnen werken levert dat veel preciezere data op.” Het delen van de windtunnel heeft nog een positief effect: het levert een aanzienlijke kostenbesparing op, geld dat elders goed gebruikt kan worden.

Ondanks het delen van de faciliteiten met Red Bull, heeft AlphaTauri er met de naamswijziging voor gekozen een onafhankelijkere koers te varen, vervolgt Gasly. “Ik denk dat dat het uiteindelijke doel is van de fabriek; het verwerven van een eigen status en positie in de Formule 1. We hebben grote ambities. Dit is niet een project van een jaar, we weten hoe lang het duurt om een eigen identiteit en status op te bouwen. Het zal dus wat tijd gaan kosten, maar het zal niet meer zo zijn dat we het zusterteam [van Red Bull] zijn zoals in het verleden. We zullen proberen onze eigen plek in de Formule 1 te vinden.”

Met medewerking van Jonathan Noble