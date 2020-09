Geruchten over Formule 1-kans voor Tsunoda laten Kvyat koud

Het lijkt zo goed als zeker dat Tsunoda volgend jaar zijn Formule 1-debuut maakt bij het team uit Faenza. De 20-jarige coureur uit Kanagawa doet het goed in de Formule 2 en Red Bull zou motorpartner Honda natuurlijk een enorm plezier doen door een Japanner achter het stuur te zetten. Volgens velen is het een uitgemaakte zaak wie er straks moet wijken als inderdaad besloten wordt Tsunoda een F1-kans te geven. Daniil Kvyat zou in dat geval zijn plek op de grid verliezen.

Alle geruchten laten Kvyat vooralsnog koud. "Ik loop lang genoeg mee in deze business om te weten dat ik mij niet druk moet maken om dingen waar ik toch geen controle over heb. Waar ik wel controle over heb, is wat ik met de auto doe die het team aan me geeft." Kvyat is zelf erg tevreden over hoe het momenteel gaat. "Ik ben bezig aan een goede reeks en heb sinds een paar races de auto beter in de vingers. Ik heb goed met de engineers gewerkt om beter te gaan op de zaterdagen en voor de zondagen tot een beter compromis te komen. We hebben daar samen zeer, zeer hard aan gewerkt en we beginnen daar nu de resultaten van te zien. Het zou daarom jammer zijn om met de gedachten ergens anders te zijn. Dat zou ook niet fair zijn naar mijn engineers. Ik richt me dus volledig op hetgeen ik nu doe en zie verder wel wanneer er een beslissing wordt genomen. Ik heb genoeg meegemaakt in de Formule 1 dat ik mij helemaal niet druk maak over welk gerucht dan ook."

Het lijdt geen twijfel dat Kvyat graag door zou gaan bij AlphaTauri, dat anno 2020 niet langer een juniorteam is van Red Bull, maar een zusterteam. "Ja, natuurlijk zou ik graag bij AlphaTauri blijven. Ik heb het enorm naar mijn zin in de Formule 1. Ik geniet ervan om met deze wagens te rijden. En het team is de laatste jaren enorm aan het groeien, en ik heb het gevoel dat ik daar een bijdrage aan heb geleverd. Dus ik zou graag verder gaan, absoluut."

AlphaTauri-teambaas Franz Tost gaf eerder aan dat er in november een beslissing wordt genomen over de coureurs voor 2021. Gevraagd of het frustrerend is om zo laat pas duidelijkheid te krijgen - tijd om ergens anders wat te vinden is er dan haast niet meer - antwoordt Kvyat: "Nou, het gaat erom dat ze de juiste beslissingen nemen en dat doen ze zodra ze er klaar voor zijn. Het is hun goed recht als ze hun tijd willen nemen." Of hij misschien al aan het kijken is naar mogelijkheden elders? "Ik voer soms wel gesprekken met mijn manager Nicolas [Todt]. Ik vertrouw hem volledig als het om dit soort zaken gaat en we spreken elkaar natuurlijk regelmatig over deze dingen. Vooralsnog ligt de focus echter op het racen. De kalender is zo intens en elke race telt."

Met medewerking van Oleg Karpov

