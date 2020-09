Organisatie Australische GP mikt voor 2021 op race in maart

De op het laatste moment afgelaste GP van Australië van 2020 zou plaatsvinden op 15 maart en voor 2021 wil de organisator van de race vasthouden aan hetzelfde moment. Dat zou betekenen dat de race op 14 maart 2021 verreden wordt. Ook wil de organisatie toeschouwers toelaten, maar de strikte COVID-19-protocollen van Australië zorgen waarschijnlijk voor een lagere capaciteit en nieuwe posities voor de tribunes. Toch is het niet zonder risico om te proberen de race op het gebruikelijke moment halverwege maart te houden.

In Melbourne geldt al enkele maanden strikte lockdown, nadat een tweede coronagolf naar Australische begrippen voor veel doden zorgde in de stad en de staat Victoria. Het aantal nieuwe besmettingen is echter fors gedaald in de afgelopen weken en dat geeft hoop dat er rond Kerstmis teruggekeerd kan worden naar het nieuwe normaal. In dat geval zouden bijvoorbeeld de Australian Open, een van de Grand Slams in het mondiale tennis, en de Australische GP doorgang kunnen vinden. Daarnaast zijn de internationale grenzen van Australië momenteel nog altijd gesloten. Premier Scott Morrison hintte er vandaag echter wel op dat er mogelijk gekeken gaat worden naar ‘alternatieve methoden’ om gasten uit landen met een laag risico te verwelkomen.

Ook voor de Supercars zou 14 maart een geschikte datum zijn om in het bijprogramma in actie te komen. De enige sta-in-de-weg lijkt op dit moment het nieuwe televisiecontract met Fox Sports en Seven te zijn. Voorheen werkte Fox samen met zender Ten, dat traditioneel gratis de GP van Australië uitzendt. Dat maakte het ook mogelijk om van de Supercars-races op Albert Park een voor het kampioenschap meetellende ronde te maken. Voor het ontstane probleem dient wel een oplossing gevonden te worden, omdat de CEO van de Supercars al heeft aangegeven niets te zien in een terugkeer naar races die niet meetellen voor het kampioenschap.

Met medewerking van Andrew van Leeuwen, Motorsport.com Australië