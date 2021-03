Ferrari lijkt snelheid op rechte stukken beter op orde te hebben

De Scuderia beleefde in 2020 het slechtste seizoen sinds 1980. Het Italiaanse team worstelde met een ondermaats presterende krachtbron en een slecht ontworpen auto. De problemen die deze combinatie opleverde, kwamen vooral tot uiting in de snelheid op de rechte stukken. Die bleef nogal achter bij de concurrentie.

Om de achterstand in te lopen werkte het team in de wintermaanden onder meer aan een compleet nieuwe krachtbron. De eerste resultaten op de testbank waren bemoedigend, wist Binotto vorige maand al te melden, maar een definitief oordeel kon natuurlijk pas geveld worden na een echte test op het circuit. Na een analyse van de eerste data op het Bahrain International Circuit zei Binotto dat Ferrari een merkbare winst in de snelheid op de rechte lijn kon zien in vergelijking met vorig jaar.

“We weten hoe de motor loopt op de testbank. Maar pas wanneer je de motor in de auto monteert en ermee de baan opgaat, kun je de relatieve snelheid ten opzichte van anderen zien. Vorig jaar, toen we hier voor de race waren, misten we veel snelheid op de rechte stukken. We kwamen tijdens de kwalificatie niet eens in Q3 en waren erg ver van pole verwijderd. Als ik nu naar de data kijk dan denk ik dat het met de snelheid op het rechte stuk in ieder geval goed zit.”

“We weten dat het niet alleen om vermogen gaat, maar ook om de luchtweerstand van de auto, zoals we vorig jaar ook al vaak zeiden”, vervolgt Binotto na een vraag van Motorsport.com. “Maar laat ik zeggen dat beide aspecten hebben bijgedragen aan het verbeteren van onze snelheid op de rechte stukken.” Charles Leclerc gaf na één van zijn eerste runs in de SF21 ook al aan dat hij 'veelbelovende signalen' had opgepikt. Kimi Raikkonen – die bij Alfa Romeo met dezelfde motoren rijdt – had eveneens verbeteringen opgemerkt.