Verstappen tevreden na F1-wintertest: "Goed gevoel in de auto"

Verstappen heeft in anderhalve dag 203 ronden over het Bahrain International Circuit afgelegd. Met de 166 toeren van Sergio Perez erbij komt het totaal voor Red Bull Racing op 369. Het energiedrankenmerk heeft daarmee minder kilometers gemaakt dan zes andere formaties - met AlphaTauri en Alfa Romeo als koplopers - maar beduidend meer dan de gedoodverfde favoriet Mercedes. Dat Red Bull in tegenstelling tot de zwartgemaakte Zilverpijlen geen grote problemen heeft gekend, onderstreept dat het team uit Milton Keynes een geslaagde wintertest achter de rug heeft.

Verstappen sloot die test zondagmiddag in stijl af door met 1.28.960 ook de snelste tijd van het driedaagse evenement te noteren. Het stemt tevreden, net als de hoeveelheid data die Red Bull in de Golfstaat heeft kunnen verzamelen. "We hebben eigenlijk gewoon ons eigen programma afgewerkt. Ik heb daarbij wel een positief gevoel in de auto gekregen", laat Verstappen meteen na afloop van de middagsessie weten. "De auto is wat voorspelbaarder [dan vorig jaar] en dat is natuurlijk fijn. We hebben geen problemen gehad en gaan hier zonder grote vraagtekens weg." De Limburger echoot daarmee wat hij eerder vandaag (zondag) in gesprek met de Nederlandse pers liet optekenen: de bolide voelt iets beter, stabieler en betrouwbaarder aan.

Kijken naar anderen - met name naar Mercedes - doet Verstappen in dit stadium nog niet. De tienvoudig Grand Prix-winnaar koestert vooral dat de kennismaking met de RB16B beter is verlopen dan met de 2020-auto, maar hij rekent zich nog niet rijk. "De balans in onze auto is vooralsnog prima. Maar tijdens een raceweekend kan dat weer anders zijn", houdt hij nog een slag om de arm voor de seizoensopener over twee weken. "Sowieso weet je niet wat de andere teams hebben gedaan qua hoeveelheden benzine. Maar goed, het gevoel is bij ons in ieder geval positief." Verstappen kan Bahrein zodoende met een goed gevoel verlaten, om er over anderhalve week terug te keren voor het eerste raceweekend.

