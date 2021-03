Mercedes verwacht veel van Red Bull: "Weten dat het spannend wordt"

Met zeven wereldtitels op rij kan er eigenlijk geen twijfel over bestaan: Mercedes begint in 2021 weer als favoriet. Toch probeert het Zuid-Duitse merk die rol tijdens de testdagen deels bij Red Bull in de schoenen te schuiven. Mercedes heeft geen vlekkeloze dagen achter de rug, terwijl de RB16B wel probleemloos z'n rondjes lijkt te draaien. "Red Bull mag van mij de favoriet zijn hoor, als ze dat willen", reageert Hamilton eerst nog nonchalant in de online persconferentie.

"Red Bull ziet er in ieder geval goed uit, al ben ik daar eerlijk gezegd niet zo mee bezig. Ze hebben wel veel ronden kunnen rijden. Max ziet er sterk uit of eigenlijk geldt dat voor beide coureurs. Ze zien er dit jaar als een andere, betere machine uit met een goede line-up en in mijn ogen ook een sterke auto", vervolgt Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com. "Doordat ze vorig jaar de laatste race van het seizoen hebben gewonnen, mag je verwachten dat ze er meteen goed bij staan. Het zal dit jaar een mooi en lang gevecht worden met hen."

Daar komt nog bij dat Hamilton ook met bovenmatige interesse kijkt naar de subtoppers van vorig seizoen. "Red Bull ziet er natuurlijk sterk uit, maar het is ook goed om te zien dat McLaren een goede indruk maakt. En Alpine oogt in mijn optiek ook sterk. Dat vind ik mooi om te zien, het maakt dit seizoen alleen maar leuker." Het is voor Mercedes natuurlijk alleen 'leuk' als ze zelf ook op de afspraak zijn in het eerste raceweekend. Alhoewel de aanloop niet perfect is, herhaalt Hamilton zich geen zorgen te maken. "Dit is eigenlijk het beste moment voor ons om problemen te ontdekken. Iedereen blijft gewoon hard werken en geen enkel teamlid raakt van slag. We hebben als team meerdere kampioenschappen gewonnen en weten hoe we het moeten doen. Maar dat neemt niet weg dat het indrukwekkend is om de snelheid van andere teams te zien."

Teamgenoot Valtteri Bottas, die door versnellingsbakproblemen op vrijdag relatief weinig heeft gereden, is een vergelijkbare mening toegedaan. "Het is op dit moment heel moeilijk om in te schatten waar we staan. We weten natuurlijk niet precies hoe de programma's van andere teams er uitzien, met welke motorstanden ze rijden en hoeveel brandstof ze meenemen. Maar ik heb zo'n gevoel dat het dit jaar heel spannend gaat worden, dat kan ik wel zeggen."

VIDEO: Mercedes bespreekt de veranderde opzet van de F1-wintertest in 2021