Verstappen: "Auto voelt beter aan, maar Red Bull nog geen favoriet"

Red Bull kan tot dusver tevreden zijn over het verloop van de wintertest: minder spins dan vorig jaar in Barcelona en geen noemenswaardige problemen. "Ik heb ook een goed gevoel in de auto. De auto is iets voorspelbaarder. Hij was vanaf het begin eigenlijk iets makkelijker te besturen dan in de afgelopen jaren. Dat is natuurlijk altijd fijn", begint Verstappen zijn verhaal tegenover de Nederlandse pers. "Maar of het ook snel genoeg is? Dat is nog moeilijk te zeggen, dat zien we eigenlijk pas in Q3 van het eerste raceweekend."

Achterkant aangepakt, auto voelt 'beter en betrouwbaarder' aan

De sleutel tot het betere gevoel lijkt aan de achterkant van de RB16B te liggen. Juist in dat opzicht bleek de 2020-auto nogal wispelturig. Het team uit Milton Keynes heeft afgelopen winter hard gewerkt om dat probleem te verhelpen, onder meer door beide tokens aan de nieuwe achterkant te spenderen. "Het voelt allemaal net iets beter aan, wat betrouwbaarder. Dat is natuurlijk ook wat je graag wil als coureur", reageert hij op een vraag van Motorsport.com Nederland. Verstappen wil dat echter niet volledig op de veranderde achterkant gooien. "Er zijn natuurlijk meerdere dingen aangepast, meer dan alleen de achterkant." Dat laatste heeft onder meer betrekking op de nieuwe Honda-motor, die volgens de Limburger naar behoren werkt.

Het verbeterde pakket zorgt in ieder geval voor enig optimisme rond Red Bull Racing, al stelt Verstappen dat er binnenskamers weinig tot niets veranderd is. "De sfeer is eigenlijk altijd wel goed geweest, om eerlijk te zijn. Alleen heb je soms een iets betere balans in de auto dan in andere jaren. Maar goed, dat geeft nog geen garanties. We moeten gewoon door blijven werken." Dat werk krijgt voor Verstappen een vervolg op zondagmiddag, als hij weer instapt om de driedaagse wintertest af te sluiten. "Wat het programma voor die middagsessie is? Nou ja, hopelijk gewoon veel rondjes rijden en als het kan zonder problemen."

Focus op eigen programma, Mercedes nog steeds favoriet

Dat laatst is bij de grootste concurrent nog niet iedere sessie gelukt. Zo kampte Mercedes op vrijdag met versnellingsproblemen en worstelde men zaterdag met de balans. Kijkt Verstappen met een schuin oog naar de verrichtingen van Mercedes? “Ik zat zelf in de auto, dus dan heb je niet veel tijd om je bezig te houden met Mercedes.”

De tienvoudig Grand Prix-winnaar vindt niet dat Red Bull de nieuwe favoriet is door de ongemakken bij Hamilton en co. "Ik denk niet dat we de favoriet zijn. Mercedes heeft talloze kampioenschappen achter elkaar gewonnen. In mijn optiek is de situatie nog precies net zo als voor de test, er is niet veel veranderd." Verstappen telt vooral zijn eigen zegeningen en kijkt niet naar anderen. "Mercedes heeft tijdens testdagen nog niet vaak bovenaan gestaan, dus dat zegt allemaal weinig. Maar ik heb op mijn eerste dag in ieder geval veel rondjes kunnen rijden en dat is in het verleden wel eens anders geweest. Het gevoel is goed en we kunnen veel data verzamelen, dat is voor nu het allerbelangrijkste."



