Binotto: "Tests bewijzen dat SF21 stuk sneller is dan SF1000"

De Italiaanse renstal kende met de SF1000 een frustrerend seizoen 2020. Die bolide werd niet alleen gehinderd door een tekort aan vermogen maar ook door een tegenvallend aerodynamicapakket. Het leidde er toe dat coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel vooral op de rechte stukken veel langzamer waren dan de concurrentie. Het team – dit seizoen met Leclerc en Carlos Sainz – heeft er afgelopen winter hard aan getrokken om de tekortkomingen aan te pakken. Men heeft er alle vertrouwen in dat de SF21 niet aan dezelfde euvels lijdt. Sprekend op een online lanceringsevenement van de Scuderia, zei teambaas Mattia Binotto dat zijn stal in 2021 beter voor de dag zal komen. “Ik denk dat het belangrijkste probleem vorig jaar de snelheid op de rechte stukken was. Niet alleen het vermogen, maar zowel dat vermogen als de luchtweerstand”, legde Binotto uit. “We hebben hard gewerkt. Zowel aan de krachtbron als aan de aerodynamica van de auto, om de luchtweerstand te verminderen. Gebaseerd op onze simulaties, wat we op de testbank kunnen zien aan het vermogen en de luchtweerstand in de windtunnel, denk ik dat we heel wat topsnelheid hebben teruggewonnen.”

En dus verwacht Binotto dat Ferrari dit seizoen competitiever zal zijn dan in 2020 toen het team op de zesde plaats in het F1-kampioenschap eindigde. “We hopen competitief te zijn, maar dat zullen we in Bahrein pas weten. We geloven echter dat onze auto efficiënter is dan die van vorig jaar.” Toch betekent dat niet direct dat Ferrari dit seizoen direct het gat met Mercedes en Red Bull zal hebben gedicht, vervolgde Binotto. “Als ik zie hoe de auto zich heeft ontwikkeld, zowel in de windtunnel als op de dyno, dan geloof ik dat we een significante inspanning hebben geleverd. Maar je weet natuurlijk nooit precies waar je staat als je nog niet op de baan hebt gestaan. Dat moment zal heel belangrijk voor ons zijn. We moeten realistisch zijn, de achterstand op de besten van vorig jaar was heel groot, en niet iets wat we in één winter kunnen terugwinnen.”

Focus op auto van 2022

Hoewel Ferrari afgelopen winter dus veel tijd en energie heeft gestoken in het verbeteren van de opvolger van de SF1000, ligt de echte focus van de Scuderia toch bij 2022 als de nieuwe ground effect wagens zullen worden geïntroduceerd. “De auto van 2022 zal het hoofddoel zijn, dus we zullen tijdens het seizoen niet veel tijd besteden aan [de auto van] 2021. Er is altijd een [zoektocht naar] balans, en het is een keuze die we op een gegeven moment hebben moeten maken, maar de 2022-auto is zo'n grote verandering dat het grootste deel van onze inspanning daar op gericht zal zijn.”