Ferrari ontkent interesse in Albon voor 2025

In Italië gaat het gerucht rond dat Carlos Sainz in 2025 het team van Ferrari gaat verlaten. Met name een overstap naar Audi wordt veelvuldig genoemd, ondanks dat de enkelvoudig racewinnaar dat zelf ontkent. Alexander Albon zou de ideale opvolger van de Spanjaard zijn. De teambaas van de Italiaanse renstal Frederic Vasseur ontkent echter dat Ferrari Albon achter het stuur wil hebben. "Ik weet niet waar dit verhaal vandaan komt", vertelde Vasseur in gesprek met Motorsport.com. "Ik heb in het verleden met Albon gewerkt en we zijn goede vrienden. Als journalisten mij vragen of Alexander goed werk levert zeg ik ja, maar dat betekent niet dat ik interesse heb om hem over te nemen. Volgens mij heeft hij nog een contract bij Williams voor 2024 en het team investeert veel, dus dat moet geen probleem zijn." Vasseur en Albon hebben met elkaar samengewerkt bij het team van ART. In 2016 werd de Thai tweede in het GP3-kampioenschap, om een jaar later in de Formule 2 als tiende geklasseerd te worden.

De focus van Vasseur ligt voorlopig niet op het verlengen van de contracten. "Ik moet eerst het team goed leren kennen en dat kost maanden tijd. Beide coureurs hebben nog een contract voor een jaar, ik denk daarom niet dat het verlengen het belangrijkste is waar we nu mee bezig moeten zijn. We gaan er zeker in de toekomst over praten, maar voor nu ligt de focus op het verbeteren van de auto van dit seizoen. We willen ons niet laten afleiden door andere zaken."

Verschil tussen coureurs

Het verschil tussen de coureurs lijkt dit seizoen minder groot dan vorig jaar, ondanks dat Charles Leclerc en Sainz totaal andere rijstijlen hebben. Volgens Vasseur is Leclerc goed in het maximale uit de auto te halen: "Charles denkt altijd aan winnen. Onze auto ligt achter de Red Bull, maar hij denkt alleen maar aan proberen te winnen. We zien soms dat hij te veel pusht en dan in de overdrive gaat. Hij probeert de tekortkomingen aan te pakken door voor andere strategieën te gaan of agressiever te gaan rijden met het risico op fouten. Het is mijn taak om hem daarin goed te begeleiden, als plek twee het maximale is moeten we dat zien binnen te halen en daar trots op zijn."

Over Carlos Sainz is de Fransman ook vol lof. "Carlos is consistent. Hij weet de pace wat beter te managen dan Charles. Hij gaat niet te ver, maar heeft ook niet de pieken die Charles wel heeft, zoals het behalen van pole-positions. Soms is Carlos dichtbij, zoals in Miami, waar hij tot de laatste bocht de snelste tijd in de kwalificatie had." In het kampioenschap staat Sainz negen punten voor zijn teamgenoot.