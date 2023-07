Nyck de Vries kreeg na een omweg via de langeafstandsracerij en de Formule E dit jaar alsnog zijn eerste echte kans in de Formule 1. De 28-jarige Fries tekende een meerjarige deal bij Red Bull en stapte in bij AlphaTauri. Daar werd meteen veel van hem verwacht, mede dankzij zijn bak aan ervaring uit de andere raceklassen. In de eerste races van het Formule 1-seizoen worstelde hij om één te worden met de AT04, wat na tien races de slechtste bolide lijkt te zijn gezien de laatste plek bij de constructeurs. Hij kon geen indruk maken en was volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko niet snel genoeg, waardoor hij na tien races al zijn zitje moest afstaan. Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher vindt de manier waarop het gebeurd is niet netjes, maar snapt het besluit ergens wel.

"Hij kon niet aan de verwachtingen voldoen", zegt de F1-analist van de Duitse tak van Sky Sports. "De beslissing is daarom misschien begrijpelijk", geeft hij toe, al plaatst hij wel meteen de kanttekening dat een ontslag halverwege het seizoen 'niet bepaald de mooiste stijl' is. Dat is bovendien slecht nieuws voor De Vries, weet Schumacher zeker. "Ik weet dat je je dat bij Red Bull kunt veroorloven. Maar dat is nu natuurlijk een absolute doodvonnis voor die jongen. Hij zal hierna nergens meer voet aan de grond kunnen krijgen", luidt het oordeel van de jongere broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Waar de Formule 1-deur voor De Vries dus volgens Schumacher gesloten is, gaat die nu juist weer open voor Daniel Ricciardo. De Australiër is aangewezen als de vervanger van De Vries en moet het nu dus een half seizoen opnemen tegen Yuki Tsunoda. Marko gaf wel al aan dat Tsunoda onderschat wordt en hij verwacht dat Ricciardo daar nog een flinke kluif aan zal hebben. Mocht Ricciardo indruk maken bij het zusterteam van Red Bull Racing, dan zou dat volgens Schumacher nog wel eens mooie gevolgen kunnen hebben voor de 34-jarige coureur uit Perth. "Als Ricciardo daar nu presteert, [...] dan zit hij volgend jaar [bij Red Bull] naast Max Verstappen", klinkt Schumacher overtuigd.

Schumacher denkt namelijk niet dat Sergio Perez, 'als hij zo doorgaat, volgend jaar behouden blijft'. De Mexicaan heeft wel een contract voor 2024 en bij Red Bull zelf is meermaals benadrukt dat hij met zijn tweede plaats in het kampioenschap doet wat hij moet doen en er geen reden is om hem volgend jaar te dumpen.