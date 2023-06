Carlos Sainz heeft nog een contract tot eind 2024 bij de recordkampioen in de Formule 1. De Spanjaard voegde zich in 2021 toe aan het team en heeft meerdere malen bewezen een goede uitdager te zijn voor Ferrari’s stercoureur Charles Leclerc, maar is desalniettemin zeker niet de eerste rijder bij het Italiaanse topteam. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar wordt veelvuldig in verband gebracht met het Audi-project vanaf 2026, mede doordat zijn vader Sainz senior voor het rallyteam van het Duitse merk uitkomt en omdat ze een grote naam zouden willen toevoegen aan het rijdersteam.

VIDEO: Viaplay bespreekt situatie Sainz en Audi

In een exclusief interview met Motorsport.com verwijst Sainz echter de geruchten naar de prullenbak, aangezien er volgens de 28-jarige coureur geen gesprekken met de toekomstige Sauber/Audi-formatie zijn geweest. Sterker nog, Sainz zet vol in op een langer verblijf bij het team uit Maranello, aangezien hij denkt dat ze alles in huis hebben om grote successen in de koningsklasse te kunnen boeken. “Ik zal niet liegen, ik hou er niet van om mijn laatste contractjaar in te gaan zonder te weten waar ik het jaar daarop zal gaan rijden”, erkent de Spanjaard. “Dat heb ik eerder bij Red Bull en Renault ervaren en ik weet dat dat geen ideale situatie is voor een atleet, en voor een rijder. Het klopt gewoon niet. Daarom heb ik de winter gekozen als referentiepunt om mijn toekomst uit te zoeken.”

Sainz droomt nog altijd van grote successen bij het oudste team in de Formule 1. “Mijn prioriteit en mijn hoofddoel is om ooit [het kampioenschap] te winnen met Ferrari. Dat heb ik erg vaak duidelijk gemaakt, en daarom geef ik hun deze winter prioriteit. Zo niet, dan zal het tijd worden om rond te kijken. Dat wil ik uitzoeken de komende winter.”

Waar komen die geruchten vandaan?

Een potentiële deal met Audi is volgens Sainz een gerucht die op geen enkele vorm van de realiteit is gebaseerd. “Ik denk oprecht dat er in F1 weken zijn waar er niks is om over te praten”, gaat hij verder. “Ik weet niet of het clickbait is of dat kleinere journalisten een naam voor zichzelf proberen te maken, zodat ze hun kleine pagina succesvoller kunnen maken en zeggen: ‘Ik was de eerste die zei dat Carlos in 2026 naar Audi gaat’. Ik denk oprecht dat het daarmee te maken heeft, want ik begrijp niet waar de geruchten vandaan komen. Het betekent niet dat ik wel of niet ga, daar kan ik onmogelijk al wat over zeggen. Maar ik weet dat ik op dit moment met niemand anders dan Ferrari in gesprek ben.”