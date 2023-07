De Formule 1-carrière van Nyck de Vries bij AlphaTauri was van korte duur. Hij moest na de Grand Prix van Silverstone, de tiende race van het seizoen, zijn zitje afstaan aan Daniel Ricciardo. De Vries was volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko niet snel genoeg en de Formule E-kampioen liet niet genoeg verbetering zien in die tien races. In de korte tijd die De Vries gegund was kwam hij geen enkele keer tot scoren en in het kwalificatieduel was teamgenoot Yuki Tsunoda de betere: 8-2.

Marko liet onlangs al weten dat Red Bull-teambaas Christian Horner geen fan was van De Vries en dat er onenigheid was over zijn aanstelling. Marko gaf Horner destijds, voor het nieuws dat Ricciardo de Nederlander voor de rest van het seizoen zou vervangen, gelijk. Horner geeft nu op zijn beurt toe dat hij vanaf het begin zijn twijfels had over De Vries. "Nyck is een zeer vaardige coureur, een Formule E-kampioen en Formule 2-kampioen", zegt Horner in de F1 Nation-podcast. "Hij heeft duidelijk veel ervaring. Hij is vanuit leeftijdsperspectief geen jonge coureur. Ik kon gewoon niet inzien hoe hij binnen het juniorprogramma paste. Het was altijd een noodoplossing", aldus Horner, die stelt dat de situatie voor de Friese coureur 'duidelijk lastig' werd. "Maar er waren hoge verwachtingen want hoewel hij onervaren was in de Formule 1, is hij uiteraard heel ervaren."

"Het gevoel overheerste dat Nyck niet helemaal aan de verwachtingen voldeed", vervolgt Horner. "De vraag was: wat waren de opties als we het roer zouden omgooien? En vanuit Red Bull-perspectief was het in mijn ogen de interessantste optie om te zien hoe Daniel zou presteren. Dat is het besluit dat we genomen hebben. Het gebeurde allemaal behoorlijk snel en nu is hij hier voor de Hongaarse Grand Prix."

Marko belde De Vries met het slechte nieuws

Horner legt uit dat hij bij de bandentest op Silverstone, waar Ricciardo in de RB19 reed, onder de indruk was van de rondetijden die de Australiër direct uit de auto wist te halen. Mede daardoor werd nog voor de zomerstop besloten om De Vries te vervangen. Dat betekende goed nieuws voor Ricciardo, maar het slechte nieuws moest wel nog gebracht worden. Die 'eer' ging naar Marko. "Het gebeurde allemaal sneller dan verwacht, met in het achterhoofd dat we die test nog niet achter de rug hadden. Helmut heeft met Nyck gesproken, hij was degene die hem naar het team haalde", aldus Horner.

Door zijn vroege afscheid kreeg De Vries niet de kans om zijn thuisrace op Zandvoort te rijden. Of Red Bull daar nog op had kunnen wachten? "Het is erg lastig... Dat zou betekenen dat hij tot na de zomerstop in de auto zou zitten. Het was een duidelijke situatie. Het was een kwestie van: waarom zouden we nog wachten? Als we iets gaan doen, kunnen we dat net zo goed meteen doen en Daniel twaalf races geven om te zien waartoe hij in staat is."

