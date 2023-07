Marko geeft uitleg over voortijdig afscheid van Nyck de Vries

Het was na de flinke kritiek vanuit het Red Bull-kamp geen verrassing dat Nyck de Vries zijn AlphaTauri-zitje moest afstaan, maar dat het na tien Formule 1-races al een feit zou zijn, hadden weinigen zien aankomen. De 28-jarige Nederlander kreeg een contract bij het zusterteam van Red Bull Racing na zijn sterke invalbeurt op Monza, waar hij vorig jaar in de Williams meteen in de punten reed. Naast Yuki Tsunoda kon de Formule 2-kampioen van 2019 geen vuist maken, al werd hij daarbij niet geholpen door het feit dat de AT04 zeer matig presteert. Bovendien gaf Jonathan Eddolls, head of trackside engineering, aan dat de bolide niet makkelijk is voor een rookie als De Vries.

Waar er op papier verzachtende omstandigheden leken te zijn, greep Red Bull zoals vaker hard in. Na tien races moest De Vries al afscheid nemen van de Formule 1. "We hadden verwacht dat hij dit jaar minimaal gelijkwaardig zou zijn aan Tsunoda, maar dat was niet het geval", legt Marko in gesprek met De Telegraaf uit over het ontslag van De Vries. "Eigenlijk was hij altijd drie tienden van een seconde langzamer." Bovendien zag Marko 'geen verbetering' in de eerste tien races van het seizoen.

De onvrede over de prestaties van De Vries bij de Red Bull-top waren al een tijdje bekend. Zo gaf Marko onlangs al aan dat hij onenigheid had met Red Bull-teambaas Christian Horner over de keuze om De Vries naast Tsunoda te zetten. Horner was geen fan van de coureur uit Uitwellingerga en Marko gaf hem gelijk in zijn twijfels. Marko stelt dat er geen tijd meer te verspillen was en dat een ingreep noodzakelijk was. "Waarom zouden we nog wachten en wat maken twee races nog uit, als je geen verbetering ziet?", doelt hij op de twee races die nog te gaan zijn voordat de zomerstop begint. Marko vond De Vries een 'heel prettige jongen', maar één ding stond ook vast: "De snelheid was er gewoon niet." Volgens Marko heeft de Fries tevens 'helaas geen één keer een superronde gereden'.

Ricciardo moet voor nieuwe energie zorgen

Wat De Vries ook niet hielp, was dat Red Bulls derde rijder, Daniel Ricciardo, op Silverstone de bandentest van Pirelli afwerkte in de Red Bull RB19. Daar maakte hij meteen indruk op de Red Bull-leiding. Op sociale media werd al gemeld dat hij in de buurt kwam van Verstappens poleronde, al was dat wel onder andere omstandigheden en op andere bandencompounds waarvan de details niet bekend zijn. Ricciardo was desondanks wel optie nummer één voor Red Bull, aangezien Marko aangeeft dat zij 'iets anders' hadden moeten overwegen als zijn snelheid was tegengevallen. Door zijn snelle ronden op Silverstone was de coureurswissel een voor de hand liggende optie. "Ricciardo brengt nieuwe energie in het team", weet Marko zeker.

De terugkeer van de 34-jarige Ricciardo, die het nu moet opnemen tegen Tsunoda, wakkert tegelijkertijd nieuwe geruchten aan. Red Bull zou naar verluidt de tweede seizoenshelft namelijk als een test zien om te kijken of Ricciardo in 2024 de teamgenoot van Max Verstappen moet worden, of dat Sergio Perez nog aanspraak maakt op dat zitje. Maar die geruchten verwijst Marko naar het rijk der fabelen. "Checo staat tweede in het wereldkampioenschap, dus het zou nergens op slaan om nu van hem af te willen", benadrukt hij. Daarnaast moet Red Bull nog maar zien of Ricciardo zich kan meten met Tsunoda. "Ik denk dat Yuki door veel mensen wordt onderschat", aldus Marko. Voor wat betreft De Vries heeft de Red Bull-adviseur nog bemoedigende woorden: "Ik denk dat hij een mooie carrière kan opbouwen in de langeafstandsracerij."

Video: De exit van De Vries geanalyseerd in de F1-update