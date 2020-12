Ferrari begint zonder uitgesproken kopman aan F1-seizoen 2021

Voordat het uitgestelde F1-seizoen van start ging in Oostenrijk wist Ferrari al dat er personele veranderingen aan zouden komen. De renstal nam afscheid van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en koos Sainz als opvolger. De Spanjaard wordt de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc, die afgelopen winter een contract tot en met 2024 ondertekende. In dat contract staat volgens Binotto niets over een vermeende status als eerste rijder van het team. “Ik denk dat ze vrij zijn om op de baan met elkaar te vechten. Het is belangrijk dat ze elkaar niet in de wielen rijden, dat is duidelijk, maar ik denk dat ze zeker aan het begin van het seizoen gelijke kansen krijgen”, concludeert de Italiaan dan ook.

Daarnaast staat zoals gebruikelijk het belang van het team bovenaan bij Ferrari, zo maakte Binotto meteen maar duidelijk. “Onze topprioriteit blijft om de punten van het team te optimaliseren. In sommige races kan het dus zo zijn dat zij helpen met beslissingen van het team en daar ook gehoor aan geven om het belang van het team te verdedigen. Als later in het seizoen een van de coureurs een duidelijke voorsprong heeft of iets kan bereiken dat de ander niet meer kan halen, dan houden we denk ik een open discussie met de coureurs. Laten we dan kijken of we elkaar kunnen helpen, terwijl het team er niet onder lijdt. Maar het optimaliseren van de punten van het team is de eerste prioriteit.”

Sainz gaat 'bijzondere dag' nooit vergeten

Een kleine week na afloop van de laatste race in Abu Dhabi had Sainz vrijdag zijn eerste werkdag als Ferrari-coureur. De Spanjaard komt over van McLaren, waarmee hij twee sterke seizoenen afwerkte en in 2020 zelfs op de derde plek eindigde in het kampioenschap voor constructeurs. Sainz kreeg een rondleiding door de fabriek van Ferrari in Maranello en had ontmoetingen met de mensen die hij vanaf 2021 zijn collega’s mag noemen. Na afloop sprak hij van een bijzondere eerste dag op het hoofdkwartier van de Scuderia.

“Het is de eerste keer in het rood en dat is best bijzonder, zoals je je misschien voor kan stellen. Het is een bijzondere dag en een dag die ik nooit zal vergeten. Ik ben helemaal klaar en volledig gemotiveerd. Ik ben fris en klaar voor deze nieuwe uitdaging. Tijdens kerst en de vakantie heb ik de tijd om even los te komen en zo snel mogelijk de batterijen op te laden. Maar begin januari zal ik hier al zijn om te blijven pushen en om dit team te helpen zo snel mogelijk in de goede richting te gaan. Ik kan eerlijk gezegd niet wachten. Vandaag had ik mijn eerste meetings en ik keek voor het eerst rond in de fabriek. Dat is iets wat ik nooit zal vergeten.”

