Red Bull: Feiten wonnen van gevoel bij keuze Albon te laten vallen

Vrijdag maakte Red Bull Racing bekend dat Sergio Perez in 2021 de teamgenoot van Max Verstappen is. De Mexicaan kreeg na beraad van de Red Bull-top de voorkeur boven Albon, die in 2020 aan de zijde van Verstappen reed. Vrijdagochtend werd de Britse Thai door het team geïnformeerd dat hij komend seizoen de test- en reserverijder is van de Oostenrijkse renstal en dat was vanzelfsprekend een teleurstelling, stelt Red Bull-teambaas Horner. Toch is het volgens hem logisch dat de keuze uiteindelijk op Perez viel, mede doordat Albon ten opzichte van Verstappen vrijwel geen progressie wist te boeken.

“De auto dit jaar was lastig. Volgens mij is dat gedurende het jaar flink verbeterd, vooral in het laatste derde van het jaar. Maar het is maar wat je ervan maakt”, vertelde Horner tegenover onder andere Motorsport.com. “Ik denk dat het gat tussen Alex en Max tussen Oostenrijk en in ieder geval Bahrein 2 hetzelfde is gebleven. Hij reed in Abu Dhabi een goede race. Hij heeft briljant gereden, is een sterke racer en binnen het team een echte gentleman. Binnen het team is hij heel populair omdat hij zo vriendelijk is en dat maakte deze keuze lastiger. Maar als je kijkt naar de data en je vertrouwt op feiten in plaats van emotie, dan is Sergio de logische keuze.”

Met twee auto's meestrijden om prijzen

Met Perez aan de zijde van Verstappen hoopt Red Bull in 2021 weer twee ijzers in het vuur te hebben als het aankomt op een strijd met Mercedes. De afgelopen twee seizoenen stond Verstappen er te vaak alleen voor en dat maakte het niet makkelijker voor de Nederlander. “Als je serieus mee wil doen in beide kampioenschappen, dan is het vitaal dat beide auto’s een bepaald niveau halen”, constateert Horner. “Dat zagen we heel duidelijk in Abu Dhabi. Je hebt consistentie nodig om de strijd aan te kunnen binden met Mercedes is zowel het kampioenschap voor coureurs als bij de constructeurs.”

Albon blijft dus als test- en reserverijder aan Red Bull verbonden en is volgens Horner ‘vastberaden’ om in 2022 weer terug te keren in het zitje naast Verstappen. Maar hoe kan hij dat voor elkaar krijgen met de beperkte testkansen in de huidige Formule 1? “Wat betreft ontwikkeling heeft hij een belangrijke rol voor 2022 en het testen van banden, plus de ontwikkeling van de 2022-bolide in de virtuele wereld”, merkt Horner op. “We gaan zien hoe de omstandigheden zich ontvouwen voor 2022, zowel binnen als buiten Red Bull.”

