Ferrari-duo weet niet wat er mis ging in Zandvoort

De uitslag van de Nederlandse WK-ronde viel tegen voor het rode kamp. Vrijdag stond het duo nog bovenaan de tijdenlijst, met Leclerc voor Sainz. Maar bij Ferrari zijn ze uiteindelijk wel blij met de punten in hun strijd met McLaren voor de derde plaats. Hoewel dat volgens teammanager Mattia Binotto geen "obsessie" is.

Bij de rijders was er vooral teleurstelling. "De gehele race was ik aan het worstelen", laat Sainz weten. "Ik was erg langzaam en gleed de hele tijd. De banden gingen snel achteruit. Hierdoor verloor ik het gevoel met de auto dat ik vrijdag en zaterdag had. Op weg naar de startopstelling merkte ik al dat het niet goed zat. De balans was niet juist."

Een pijnlijk moment voor Sainz was de inhaalactie van Fernando Alonso, die met zijn Alpine eenvoudig voorbij ging aan de Ferrari en op de zesde plek finishte. "Hij vloog langs me dankzij de DRS. Toen we bij de eerste bocht kwamen, had hij al een of twee autolengtes voorsprong. Ik was zo aan het worstelen met mijn banden dat ik niet eens goed uit de laatste bocht kon komen. Ik probeerde op het rechte stuk nog wel te verdedigen, maar hij ging mij makkelijk voorbij."

Sainz denkt dat het niet alleen aan het rubber van Pirelli ligt. "Vandaag ging het ook niet lekker in de eerste paar ronden van een stint, op verse banden. Ook toen had ik niet het tempo om bij Pierre [Gasly] en Charles te blijven." Volgens de Spanjaard is het nu zaak om zo snel mogelijk alle data goed te bekijken. Komend weekend is de thuisrace voor de Scuderia, op Monza. "Er is nog een hoop huiswerk te doen. We hopen duidelijk te krijgen wat hier precies is gebeurd. Ik wil niet meteen conclusies trekken. Het kan één ding zijn of meerdere kleine dingen. Ik weet zeker dat we de oplossing vinden en we sterker terug zullen komen."

"Wanneer we meer duidelijkheid hebben over wat hier mis is gegaan, pas dan kan ik me volledig richten op Monza. En ga ik met een beter gevoel naar de race die ik mijn leven nooit zal vergeten", aldus Sainz die voor het eerst met de Ferrari op Monza zal racen.

Leclerc: "Hoop in Monza op dezelfde steun als hier voor Max"

Ook teammaat Leclerc weet nog niet waardoor hij zondag in Zandvoort niet goed uit de verf kwam. Hij sluit zich aan bij Sainz. "We gaan naar alles kijken, waaronder de afstelling en de balans. Op dit moment tasten we in het duister. Maar ik denk niet dat het iets te maken heeft met bijvoorbeeld de crash van Carlos zaterdag."

De Monegask bewaart goede herinneringen aan de Italiaanse Grand Prix, die hij in 2019 won voor Ferrari. "Monza is altijd speciaal voor de coureurs en teams. Zeker voor ons, het is onze thuisrace. Het zal moeilijk zijn om het succes van 2019 te herhalen, maar de steun van het publiek zal zeker een geweldig gevoel geven. Ik hoop op een soortgelijk enthousiasme als we dit weekend hebben gezien voor Max."