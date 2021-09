Honda looft Verstappen na zege in Zandvoort: “Hij was briljant”

Verstappen scoorde op zaterdag pole-position op Circuit Zandvoort en wist de tegenstanders van Mercedes vervolgens van het lijf te houden. Tanabe noemde de prestatie ‘briljant’. “We hebben weer een overwinning, wederom dankzij een briljante prestatie van Max Verstappen en dankzij goed racemanagement van Red Bull Racing”, stelde Tanabe vast. “Het was voor Max zeker geen eenvoudige race in duel met de beide Mercedes-coureurs, maar het team nam de juiste beslissingen en de monteurs stonden er toen het moest met de pitstops.” Met Pierre Gasly had Honda nog een coureur in de top-vijf van de Dutch GP. Ook dat was naar tevredenheid voor Tanabe: “Hij reed een eenstopper vanaf de vierde startplek en hij was goed aan het racen. Hij slaagde er in de Ferrari’s achter zich te houden en scoorde een prachtig puntentotaal voor AlphaTauri.”

De Japanse voorman van motorleverancier Honda genoot met volle teugen van de eerste Dutch GP in 36 jaar. Vooral de sfeer maakte op iedereen indruk, maar zeker ook op Tanabe: “De Nederlandse fans hebben er een fantastisch feest van gemaakt, al voelden we de druk dat we moesten presteren in de thuisrace van Max. Uiteindelijk waren we heel opgelucht met het best mogelijke resultaat. Het was voor ons de eerste keer dat we weer op Zandvoort reden en voor Honda was het ook direct de laatste keer. We zijn blij dat we de Nederlandse fans nog een keer iets moois hebben kunnen laten zien. Ze steunen ons altijd erg goed.”

Resultaat Perez ondanks motorwissel best positief

Na een totaal mislukte kwalificatie voor Sergio Perez werd besloten om een nieuwe krachtbron in gebruik te nemen en daarmee een gridstraf te incasseren. Hoewel het op Circuit Zandvoort niet eenvoudig inhalen was en hij nog een aanrijding had met Lando Norris, kwam de Mexicaanse coureur uiteindelijk tot de achtste plaats. “We hebben zaterdagavond besloten om een nieuwe krachtbron te installeren op basis van zijn kwalificatiepositie en de start vanuit de pits. Hij heeft enkele mooie inhaalacties gedaan op een circuit waar het heel lastig was om in te halen. De achtste plaats was wat dat betreft een goede comeback.”

De vierde Honda-coureur van het veld, AlphaTauri’s Yuki Tsunoda, moest opgeven met motorische problemen. “Dat mag niet gebeuren, het spijt me voor hem.”