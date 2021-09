Gasly looft AlphaTauri na P4 in Zandvoort: “Beste seizoen ooit”

Zaterdag evenaarde Pierre Gasly op Circuit Zandvoort het beste kwalificatieresultaat uit zijn carrière door de vierde tijd te rijden. Een dag later bereikte de AlphaTauri-coureur op dezelfde positie de finish. Max Verstappen, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas bleven zoals verwacht buiten bereik, maar desondanks behaalde hij met de vierde plek een uitstekend resultaat. “Ik ben heel blij voor het team en mezelf. P4 achter de Mercedessen en Max is het beste waarop we kunnen hopen”, vertelde Gasly na de race bij Sky Sports F1. “We hebben het hele weekend fantastisch werk geleverd, de auto was heel sterk. Ik heb enorm genoten, want het is altijd speciaal als de auto vliegt. Het was echt genieten.”

Met zijn sterke kwalificatie positioneerde Gasly zich voor de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Hij vreesde zaterdagmiddag nog dat de Scuderia hem strategisch gezien onder druk zou kunnen zetten, maar dat het aan hemzelf was om een gat te creëren. Daarin is de Fransman geslaagd, hoewel hij dat toch enigszins verrassend vond. “We wisten dat het mogelijk was, want het is hier extreem moeilijk om in te halen”, zei Gasly over het achter zich kunnen houden van Leclerc en Sainz. “Maar we hadden eigenlijk niet verwacht dat we de snelheid zouden hebben om een gat te slaan en dat te controleren. Wij waren op sommige momenten van de race duidelijk sneller en we hadden verwacht dat ze meer druk zouden zetten. We kunnen veel positieve dingen meenemen uit dit weekend.”

Met P4 tijdens de Nederlandse Grand Prix heeft Gasly zijn puntentotaal op 66 punten gebracht. Voor AlphaTauri staat de teller op 84 punten, waardoor het verschil met nummer vijf Alpine nu zes punten bedraagt. Gasly heeft goede hoop dat AlphaTauri de strijd met het Franse fabrieksteam kan winnen. Enerzijds is de AT02 een sterke auto gebleken, maar ook het team zelf heeft geweldig werk verzet volgens de Fransman. “De auto lijkt overal en in alle omstandigheden, zowel droog als nat, goed te werken. Binnen het team hebben we een heel goede mentaliteit, houding en energie in ons gevecht met Alpine. Dit is waarschijnlijk het beste seizoen dat het team ooit gehad heeft. Ze pushen heel hard en daar kan ik enorm van genieten.”