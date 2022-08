Ferrari zet de toon in eerste training GP van België, Verstappen P3

Na een zomerstop van bijna vier weken en een verplichte shutdown voor teams schiet het Formule 1-circus dit weekend weer in gang in de Belgische Ardennen. In de tussenliggende periode is het allesbehalve rustig geweest op de achtergrond, maar in het laatste weekend van augustus gaat het weer om waar het allemaal om draait: baanactie. Het iconische circuit van Spa-Francorchamps, dat overigens betere papieren heeft gekregen om volgend jaar op de kalender te staan, fungeert als decor.

Verstappen begint goed na onoplettendheid bij Williams

Rond het middaguur regende het enigszins in Spa, waardoor coureurs de eerste rondjes op intermediates afwerkten. "Maar het is nu alweer volledig droog hoor", liet Alexander Albon rap weten. Het betekende dat de slicks voor de dag konden komen, al ging dat bij de teamgenoot van Albon niet helemaal zonder slag of stoot. Nicholas Latifi werd door zijn team namelijk naar buiten gestuurd op het moment dat Max Verstappen ook net op pad ging voor zijn eerste run. De unsafe release van Williams zorgde ervoor dat Verstappen de Canadees aan de rechterkant moest passeren, dus in het gedeelte van de pitstraat waarin de teams werken. Toen Verstappen eenmaal op het licht verbouwde circuit was aanbeland, bleek hij echter prima in zijn sas. Verstappen tekende namelijk meteen voor de eerste richttijd op softs en scherpte die tijd niet veel later aan tot 1.46.755.

Tekst gaat verder onder de video

Ferrari en Mercedes kozen in deze fase voor een ander run plan en openden het bal niet met een noemenswaardige poging op softs, zoals Verstappen wel deed. Het maakte het gat met de achtervolgers, aangevoerd door Lewis Hamilton, groot. De zevenvoudig wereldkampioen begon de training op mediums en gaf daarmee 1.6 seconden toe op wat Verstappen met softs liet zien. Ferrari was daar nog achter te vinden, maar koos het hardste rubber van Pirelli voor de openingsfase.

Ferrari reageert sterk op softs, Magnussen valt stil

Voor het echte beeld was het dus wachten totdat de concurrenten van Red Bull ook de band met de rode markering voor de dag zouden halen. Het gebeurde halverwege de sessie bij Ferrari. Carlos Sainz, die dit weekend in tegenstelling tot teamgenoot Charles Leclerc en Verstappen geen gridstraf incasseert, zette op die zachte sloffen de toon. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar wist de befaamde omloop te ronden in 1.46.538 en nam het commando over van de wereldkampioen. Dat de snelheid nog altijd meer dan behoorlijk in de F1-75 zit, werd niet veel later onderstreept door Leclerc. De Monegask gaf slechts 0.069 van een seconde toe op zijn stalgenoot en legde daarmee beslag op P2.

De tijden stonden overigens maar net op tijd op het scorebord. Daarna bleek het grotendeels gebeurd met de pret in België. Kevin Magnussen kreeg bij het accelereren na de Bus Stop-chicane namelijk met een elektronisch probleem te maken en zou bij het uitkomen van La Source helemaal stilvallen. Doordat de Haas-auto nog niet meteen mocht worden aangeraakt door de marshals en derhalve ook niet kon worden weggesleept, zorgde de Deen voor de eerste rode vlag van de dag.

Tekst gaat verder onder de video

Met iets minder dan tien minuten op de klok kon het licht weer op groen en bleek de animo meteen groot. Ditmaal duurde het feest echter wederom niet lang. "Ik krijg geen temperatuur meer in de banden", liet Verstappen weten, waarna de hemelsluizen al snel opengingen boven Spa. De regen was het signaal voor de meeste mannen om de pitstraat weer op te zoeken en het in de slotfase voor gezien te houden. Aan de rangschikking zou derhalve niets meer veranderen, met Sainz voor de tweede Ferrari van Leclerc en Verstappen. George Russell tekende voor de vierde tijd, voor de verrassend sterke Lance Stroll op P5 en Albon op P6. Ook Daniel Ricciardo beleefde na de roerige weken een hoopgevend begin van het weekend. De goedlachse Australiër vond zichzelf aan het eind van de rit terug op de zevende plek, nog voor Yuki Tsunoda, Hamilton en Sergio Perez. Onderaan de rangschikking is Liam Lawson te vinden (die in de auto van Pierre Gasly mocht stappen) en Valtteri Bottas. De Fin wist in de onderbroken training slechts twee getimede ronden te rijden.

Uitslag: Eerste vrije training Formule 1 Grand Prix van België