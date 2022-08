Audi verwacht ondanks achterstand meteen competitief te zijn in F1

Op vrijdagochtend werd tijdens een persconferentie op Spa-Francorchamps officieel bekendgemaakt dat Audi in 2026 als motorleverancier aan de Formule 1 gaat deelnemen, als er een compleet nieuw motorreglement in werking treedt. Het merk uit Ingolstadt staat hiermee voor een grote opgave, want de andere fabrikanten zijn op de achtergrond al even bezig met de ontwikkeling van de nieuwe power unit.

“We gaan een compleet nieuwe aandrijftrein ontwikkelen, de interne verbrandingsmotor en het elektrische gedeelte zullen volledig nieuw zijn, en we hebben daarvoor niet al te lang de tijd”, weet voorzitter van de raad van bestuur van Audi Markus Duesmann. “Er staat veel druk op ons om het voor elkaar te krijgen. We zetten een operatie op binnen onze motorfaciliteit in Neuburg an der Donau, niet ver van ons hoofdkwartier in Ingolstadt, en moeten alles daar naar F1-standaarden brengen. We zijn daar al mee begonnen, maar het zal veel tijd in beslag nemen. En hoewel we daar al een fantastisch team hebben met mensen die ervaring hebben in de autosport, moeten we ook veel mensen aannemen, wat eveneens tijd kost. Dat terwijl we binnen vier jaar op de grid willen staan.”

Niettemin heeft Audi er het volste vertrouwen in dat zij in 2026 een competitieve krachtbron kan leveren. “Je hebt volledig gelijk als je zegt dat het een grote uitdaging is om al het werk gedaan te krijgen voor 2026, maar we hebben enkele compromissen kunnen sluiten met de nieuwe regels, waardoor we in staat zullen zijn om op gelijke hoogte als de andere fabrikanten mee te doen”, zegt Oliver Hoffmann, bestuurslid voor technische ontwikkeling bij Audi. De concessies die in de nieuwe motorregels zijn gedaan, hebben betrekking op bepaalde voordelen die nieuwkomers krijgen. Zo mogen zij meer geld uitgeven om hun faciliteiten in orde te maken en krijgen zij jaarlijks meer speelruimte onder het budgetplafond. Daarnaast mogen zij extra uren doorbrengen op de testbank.

Dat Audi in de autosport op elektrisch gebied al de nodige successen heeft behaald, zoals in de 24 uur van Le Mans, stemt de Duitse autofabrikant ook optimistisch over 2026. Hoffmann: “En we waren in staat om binnen een jaar een Dakar-auto te ontwikkelen, die ook een zeer complexe aandrijftrein heeft. We zijn de FIA en de Formule 1 dankbaar dat ze een manier hebben gevonden om een grote sprong vooruit te maken op het gebied van duurzaamheid en de focus op het elektrische gedeelte van de aandrijftrein te vergroten. Als het gaat om elektrische aandrijftreinen is veel kennis en expertise al aanwezig in Neuburg. Ik denk dat we in 2026 op het podium kunnen staan.”

Of Audi ook meteen voor overwinningen of zelfs de wereldtitel denkt te kunnen gaan? Duesmann: “Hoewel dat het ideaalbeeld zou zijn, lijkt me dat niet realistisch. Maar we hebben intern zeker een tijdlijn voor wat we willen bereiken. Idealiter zijn we binnen drie jaar zeer competitief.” Hij erkent dat die andere fabrikanten een voorsprong hebben. “Het is duidelijk waar we op dit moment staan en we weten dat de anderen al werkende aandrijflijnen hebben. Maar we hebben er vertrouwen in dat de veranderingen aan de regels groot genoeg zijn dat we in de sport kunnen stappen en gelijk competitief kunnen zijn.”

Video: Audi stapt in 2026 in de Formule 1