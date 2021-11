Alonso na zeven jaar weer terug op Formule 1-podium: “Eindelijk!”

Fernando Alonso maakte dit jaar na twee seizoenen afwezigheid zijn rentree in de Formule 1. In dienst van Alpine is de Spanjaard bezig aan een degelijk rentreeseizoen, waarin de vierde plek in de door teamgenoot Esteban Ocon gewonnen GP van Hongarije tot dusver het hoogtepunt was. In Qatar kwam Alonso ver achter titelkandidaten Lewis Hamilton en Max Verstappen echter als derde aan de finish, wat hem voor het eerst sinds 2014 – toen hij nog in dienst van Ferrari reed – een plekje op het F1-podium opleverde.

“Ongelofelijk, zeven jaar… Eindelijk hebben we hem te pakken”, jubelde Alonso direct na de race toen zijn voormalig McLaren-teamgenoot Jenson Button hem een microfoon onder de neus had gestoken. “We waren er al een paar races dichtbij, maar niet dicht genoeg. In Sochi hadden we voor het laatst een kans, maar vandaag is het ons gelukt.”

Alonso hoopte leiding te pakken

Alonso had zich zaterdag al knap als vijfde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Qatar, maar profiteerde vervolgens ook nog eens van gridstraffen voor Max Verstappen en Valtteri Bottas. Daardoor schoof Alonso op naar de derde startplaats, waarna hij vanaf de tweede startrij op zachte banden stiekem voor een stunt hoopte te zorgen in de eerste ronde.

“Heel eerlijk, ik dacht even aan de leiding van de race na de eerste ronde. Ik dacht dat we met die rode band wel een aanval konden wagen op Lewis, maar dat lukte uiteindelijk niet”, sprak Alonso, die in de openingsronde wel de AlphaTauri van Pierre Gasly te grazen nam. In de slotfase van de race was het vervolgens zaak om de Red Bull van Sergio Perez voor te blijven: “Het was aan het einde heel close met Checo. Maar ik ben zo blij voor het team. Met Esteban op P5 mogen we spreken van een hele goede zondag.”

Alonso haalde de eindstreep zondag na een enkele pitstop, wat vanwege het aantal lekke banden een riskante strategie bleek. Het team van Alpine drukte Alonso dan ook op het hart om de kerbstones zoveel mogelijk te mijden, maar uiteindelijk liep het goed af: “We hadden de enkele pitstop vanaf de start al gepland, maar we wisten niet hoe hard de banden hier zouden slijten. Dit is voor iedereen een nieuwe race namelijk, maar ik geloof dat we de race goed hebben uitgevoerd. De pitstop was fantastisch, het team was geweldig en de betrouwbaarheid van de auto is super. Dit heeft het team dus echt verdiend.”

Alpine slaat gat naar AlphaTauri

Met de derde plek van Alonso en de vijfde plaats van Ocon heeft Alpine uitstekende zaken gedaan in de jacht op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Met nog twee races te gaan heeft de renstal uit Enstone een gat van 25 punten geslagen naar het team van AlphaTauri.