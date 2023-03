Alonso reed meerdere races met gebroken botten in F1-seizoen 2022

Fernando Alonso brak de botten in zijn hand bij een crash tijdens het derde deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. De toenmalig Alpine-coureur was goed onderweg en reed de snelste tweede sector van iedereen, waarna een hydraulisch probleem ervoor zorgde dat hij zijn ronde afsloot met een botsing met de bandenstapels. Destijds erkende Alonso dat hij last had van het incident en vier races later, tijdens de GP van Monaco, liep hij nog altijd rond met verband rond zijn pols. Over botbreuken in zijn handen heeft hij toentertijd echter niet gesproken.

Aan de vooravond van het F1-seizoen 2023 heeft Alonso alsnog onthuld dat hij gebroken botten in beide handen heeft overgehouden aan zijn crash in Australië, iets waar hij uiteindelijk tot de zomerstop last van hield. "In mijn geval heb ik vorig jaar in beide handen botten gebroken. Tot augustus was ik niet volledig hersteld", zegt de tweevoudig wereldkampioen na een vraag van Motorsport.com. "Ik had pijn, maar we houden van racen!"

'Snelle terugkeer illustreert Strolls verlangen om te winnen'

Alonso is inmiddels weer helemaal hersteld, ook met zijn nieuwe teamgenoot Lance Stroll lijkt het de goede kant op te gaan. De Aston Martin-coureur miste de driedaagse wintertest in Bahrein nadat hij geblesseerd raakte tijdens een rit op de racefiets. Hoewel het team geen duidelijkheid wilde geven over de aard van de kwetsuur, gingen al snel geruchten dat de Canadees zijn pols gebroken zou hebben bij het incident. Reservecoureur Felipe Drugovich mocht zodoende testen, maar de race van dit weekend hoeft hij niet voor zijn rekening te nemen. Donderdag kondigde Aston Martin namelijk aan dat Stroll fit genoeg is voor deelname aan de GP van Bahrein, nadat hij operatief is geholpen aan zijn blessure.

Alonso vermoedt dat de kwetsuur van Stroll van een andere aard is dan waar hij in 2022 mee kampte. Wel vindt hij de snelle terugkeer van zijn teamgenoot tekenend voor de wil die er is om te winnen. "Ik weet niet precies wat Lance had. Dat is een privékwestie... Hij gaat het checken in de auto", aldus Alonso. "Het is heel goed nieuws dat hij hier is en dat hij het gaat proberen. Dat illustreert zijn verlangen om te winnen en zijn motivatie om dat met dit team te doen. Hij is hier en hij is er klaar voor om het te proberen. Dat is een heel goed teken."

