Met 417 ronden achter de kiezen in de Formule 1-wintertest, gaat Ferrari met een boel vertrouwen richting de eerste Grand Prix van 2023. De nieuwe SF-23 gaf geen enkele keer de geest en leek met alle compounds goed uit de voeten kunnen. Nieuwbakken Ferrari-teambaas Frederic Vasseur blikt dan ook tevreden terug op de driedaagse en spreekt zijn verwachtingen uit voor komend weekend. Toch vliegt de Scuderia de seizoensopener voorzichtig aan, aangezien daar de titel niet te winnen valt.

"De test verliep goed", trapt de Fransman af. "In drie dagen zagen we dat de auto matcht met onze verwachtingen. Het is nu zaak om de boel te verfijnen en er alles uit te halen. Een ding is helder: dit wordt een kampioenschap met de meeste races ooit. Wat het resultaat ook wordt, het kampioenschap win je of verlies je niet in Bahrein." De Formule 1-teams reden al duizenden kilometers op het Bahrain International Circuit. "We kennen de baan aardig goed, maar de temperatuur wisselt nogal en ook de wind kan er lastig zijn. Dit alles in combinatie met de nieuwe Pirelli-banden maakt afstellen best nog lastig. Carlos en Charles hebben echter voldoende data verzameld, dus we zijn goed voorbereid."

Via Renault en Sauber (Alfa Romeo) is Vasseur bij Ferrari beland en dat is toch andere koek. De start van een F1-seizoen is altijd speciaal, maar voor de goedlachse chef voelt het nu anders: "Dit keer is het extra speciaal. Ik voel de passie van elke werknemer in Maranello, maar ook van de tifosi. Binnen een paar maanden ben ik ook geïnfecteerd met deze passie en dit enthousiasme."

