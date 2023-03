F1-update: Verstappen hoopt op sterk Aston Martin, Bahrein niet top voor De Vries?

Aan de vooravond van het nieuwe F1-seizoen wijzen alle teams eensgezind naar één grote favoriet. Zijn naam? Max Verstappen. Charles Leclerc gaf bijvoorbeeld aan dat Ferrari op dit moment nog wel iets achter Red Bull ligt en Mercedes is ook alvast aan het rekenen. Doordat de eerste maanden van het jaar nog niet zitten volgepakt met races, denkt het merk met de ster dat de wereldtitel nog niet helemaal uit zicht is als het in de eerste weken daadwerkelijk tegen een achterstand aankijkt.

Beide teams hebben afgelopen winter hard gewerkt aan de topsnelheid, allereerst door de hoeveelheid drag van hun auto's te verminderen. Ferrari heeft het als speerpunt geformuleerd voor de 2023-auto, Mercedes komt dit weekend in actie met een achtervleugel die minder drag moet opleveren. Daar komt nog bij dat alle motorleveranciers afgelopen winter hebben gewerkt aan de betrouwbaarheid, waardoor F1-teams idealiter met agressievere motorstanden kunnen rijden.

Door dit alles verwacht Verstappen dat Ferrari en Mercedes meer weerstand kunnen bieden op rechte stukken. Vervolgvraag luidt natuurlijk wel welke prijs ze daarvoor betalen. Gaat Ferrari er bijvoorbeeld grip voor inleveren in de bochten en welke gevolgen kan zoiets dan hebben voor de bandenslijtage? Het zijn aspecten waar Verstappen donderdag voorzichtig op inging en die natuurlijk ook aan bod komen in de video bovenaan deze pagina. Daarin verder aandacht voor Aston Martin dat een sterke indruk maakte tijdens de testdagen, de fysieke gesteldheid van Lance Stroll en het verschil in technische feedback tussen Nyck de Vries en Yuki Tsunoda. Eerstgenoemde van het AlphaTauri-duo liet terloops overigens ook meteen weten dat Bahrein op papier niet meteen het beste circuit is voor de AT04, in ieder geval niet zoals die momenteel is...

