Alonso gefrustreerd na kwalificatie Dutch GP: "Q3 was mogelijk"

Fernando Alonso sloot Q1 als negende af en had de achtste tijd in handen na de eerste runs in het tweede deel. Uiteindelijk besloot de Spaanse coureur Q2 met een dertiende tijd en zat zijn kwalificatie erop. De Alpine-man laat na afloop weten dat een plek in de top-tien tot de mogelijkheden behoorde en reageerde gefrustreerd via de radio toen hij vernam dat Q2 het eindstation was. "Het lag aan het verkeer dat ik had in Q2", zegt Alonso. "Ik lag die hele sessie rond de zesde of zevende plek. In mijn tweede poging was ik een halve tel rapper onderweg. Ik had daarna een kleine miscommunicatie met een Red Bull. Ik verloor daar echt veel. Ik haalde Q3 niet helaas, maar het tempo was er wel. In Q1 heb je genoeg tijd om te herstellen, dat geldt ook bij de start van Q2. Op het moment dat het echt moest en het circuit het meest ideaal was, stuitte ik op verkeer. Dat was balen, maar het is niet anders."

De Alpine A522 lijkt beter bij een baan als Spa-Francorchamps te passen, daar kwalificeerden Alonso en Esteban Ocon zich als vijfde en zesde. De Spanjaard denkt echter wel dat de auto op Zandvoort nagenoeg net zo competitief is. Zijn Franse teamgenoot had moeite met het tempo. "Ik weet het niet zeker, maar volgens mij lag ik in Q1 zesde na mijn eerste poging", aldus Alonso. "Carlos Sainz lag op P7, dus we zitten er niet ver bij vandaan in vergelijking met Spa. Aan mijn kant van de garage ging het wel lekker, dat gold volgens mij niet voor de andere kant. Ik ben benieuwd hoeveel plekken we morgen gaan goedmaken. Het wordt in ieder geval een uitdaging. Zandvoort is niet een circuit waar je buiten de top-tien wil starten, maar we kunnen er niets meer aan doen."

Op de vraag hoe vaak er zondag ingehaald gaat worden, antwoordt de tweevoudig F1-kampioen. "Niet vaak. Je moet hier echt een groot snelheids- en bandenvoordeel hebben. Het wordt net zo lastig als vorig jaar. Het wordt nog moeilijker zodra je in een trein van auto's terechtkomt. Tegelijkertijd is het aan jezelf hoe je daarmee omgaat." Daarnaast verwacht Alonso ook oververhitte banden. "Dit kan een probleem worden. Vandaag was dat in ieder geval wel zo. Morgen wordt wel bewolking verwacht, zelfs regen. Het wordt een heel andere dag."

Video: Fernando Alonso vertelt over zijn kwalificatie voor de Dutch Grand Prix