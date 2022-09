Op het Circuit Zandvoort reed Max Verstappen vrijdag in de eerste training slechts zeven ronden voordat zijn versnellingsbak in de soep draaide. De auto was voor de tweede vrije training weer gemaakt, maar het team had geen tijd om nuances aan te brengen in de gewenste afstelling. De balans liet te wensen over. Verstappen kwam daardoor zo’n zeven tiende van een seconde tekort op Charles Leclerc, de lijstaanvoerder na twee trainingen. Zaterdag zag het er echter een stuk beter uit voor de wereldkampioen, na een aardige derde oefensessie bracht hij de RB18 in de kwalificatie naar pole-position. De marge was met 21 duizendsten van een seconde zeer minimaal, maar net genoeg om weer de beste startplek te veroveren voor de Dutch GP.

“Hij had het gisteren moeilijk, we hadden een achterstand”, legt Horner uit bij het Britse Sky F1. “Het was belangrijk om het vandaag goed te maken. Wat me verbaasde in de kwalificatie was de ronde in Q2 op de gebruikte banden, daarmee heeft hij een set banden voor de race uitgespaard. Charles legde de lat heel hoog met die eerste run in Q2, de druk was hoog om een goede ronde te rijden. Max deed het met een goede tweede sector in de tweede ronde. Het was een uitstekende ronde. De marge is heel klein, maar eentje die heel belangrijk is voor de race van morgen.”

Pole? "Dat is boven verwachting"

Red Bull beschikt dit seizoen, zeker in combinatie met Verstappen, over een ijzersterk pakket. Maar ook Horner is toch wel enigszins verbaasd dat zijn team de situatie na een matige vrijdag nog kon keren. “Het is de band die hij heeft met zijn engineers, het harde werk dat achter de schermen verricht wordt”, verklaart Horner de forse verbetering ten opzichte van vrijdag. “Op de simulator in Milton Keynes zijn ze tot diep in de nacht bezig geweest om alles te analyseren. Het is teamwerk. We stonden gisteren op achterstand nadat we de eerste training gemist hebben en niet sterk genoeg waren in de tweede training. Dat we zo terugkomen en pole pakken is boven verwachting.”

Verstappen heeft de afgelopen jaren wel vaker laten zien dat hij onder druk kan presteren, maar Horner heeft sinds de gewonnen wereldtitel in 2021 wel een verschil gemerkt in het doen en laten van de Nederlander. “Hij was vorig jaar ook vrij goed toen hij hier onder druk stond, ik denk dat je ziet hoe de echt grote sportmensen het verschil maken als ze onder druk staan. Dit was zo’n moment. Het publiek verwacht dit ook van hem, het is zo makkelijk om een fout te maken en iets te gretig te zijn. Hij heeft op een perfecte manier geantwoord, hij is heel kalm en reed de perfecte ronde. De intensiteit is dit jaar niet hetzelfde als vorig jaar en het gewonnen kampioenschap van vorig jaar heeft hem bevrijd van een bepaalde soort druk. Ik denk dat hij meer ervaring opdoet, nog steeds groeit en zichzelf ontwikkelt. Hij heeft dit hele seizoen laten zien dat hij echt uitzonderlijk is.”