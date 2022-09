Wolff: Problemen Spa hielpen Mercedes om auto beter te begrijpen

Mercedes heeft het hele seizoen 2022 al moeite om de grillige W13 onder controle te krijgen. De eerste fase van het seizoen verliep moeizaam, maar in de laatste races voor de zomerstop leek de Duitse fabrikant eindelijk een doorbraak bereikt te hebben. De eerste race na de zomeronderbreking, de Belgische GP, verliep vervolgens weer teleurstellend met een grote achterstand op Red Bull Racing. Het deed volgens teambaas Toto Wolff behoorlijk pijn dat het op Spa-Francorchamps niet lekker liep, maar na de goede vrijdag en zaterdag op Circuit Zandvoort stelt hij dat Mercedes veel heeft gehad aan de problemen op Spa.

"Het is interessant, want soms geven die superzware weekenden als Spa je de grootste aanwijzingen", verklaart Wolff na de kwalificatie in Zandvoort, waar Mercedes startposities vier (Lewis Hamilton) en zes (George Russell) bemachtigde. "Op zaterdag in Spa hadden we de nodige tikken verwerkt en op de dag van de race zagen we wat licht aan het einde van de tunnel, maar nu begrijpen we meer. Op basis van de lessen van Spa voorspelden we ook dat dit een veel betere race voor ons zou zijn en dat blijkt nu ook zo. Ik denk dat we een competitieve auto voor de kwalificatie hadden, maar ook voor de race. Onze voorspellingen klopten dus en dat moeten we meenemen naar de toekomst. Op dit moment wordt er ook vanuit wetenschappelijk oogpunt naar gekeken. Wat is goed voor onze toekomst? Wat betekent dit voor ons huidige concept? Ik ben liever in de war en snel, dan dat ik duidelijkheid heb en langzaam ben."

Goede, maar ook moeilijke circuits in tweede seizoenshelft

Welke conclusies heeft Mercedes dan kunnen trekken na de Belgische Grand Prix? "We hebben de auto ontwikkeld met veel downforce en een lage rijhoogte, maar soms raak je dan de grond en kan je niet met die lage rijhoogte rijden. Zo simpel is het", legt Wolff uit. "Dan moet je compromissen sluiten in je afstelling waar je of op lage snelheid, of op hoge snelheid last van hebt. Daardoor bereik je nooit echt de sweet spot van de auto waarmee die over een hele ronde ideaal opereert." Ook op Circuit Zandvoort is dat volgens Wolff zichtbaar, ondanks dat Mercedes er goed bij staat. "We zijn in de meeste bochten competitief, maar in de snelle sectie rond bocht 7 missen we veel snelheid ten opzichte van Ferrari en Verstappen. Dat weten we, dat is waar onze auto een zwakke plek heeft, maar we kunnen geen balans vinden zodat de auto overal goed werkt."

Wolff weet dat de genoemde zwakke plekken bij de W13 horen en dit seizoen waarschijnlijk niet meer opgelost kunnen worden. "Maar we weten nu beter hoe alles op elkaar reageert. Ik denk dat we de auto beter kunnen afstellen om die in de prestatiewindow te krijgen", aldus de Oostenrijker, die ook beseft dat er dit seizoen nog lastige races aan gaan komen voor Mercedes. "Er zullen races tussen zitten die beter voor ons zijn, maar ook races die heel moeilijk zullen zijn voor ons. We hebben het gehad over Austin, dat kan een heel lastige worden. Naar mijn mening moeten we dus realistisch blijven. We gaan niet op alle aankomende circuits om pole strijden, maar we moeten er in ieder geval voor zorgen dat we volgend jaar wel weer in die positie zijn."

