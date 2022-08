De start van Fernando Alonso op Spa-Francorchamps was ronduit goed te noemen. Vanaf de derde startplek nam hij meteen de tweede positie over, maar op Kemmel Straight zette Lewis Hamilton de aanval in. Hij probeerde in Les Combes buitenom te gaan bij de Alpine-coureur, maar stuurde te scherp in en veroorzaakte daarmee een botsing. Alonso was daar niet blij mee en liet dat via de boordradio dan ook duidelijk blijken: "Wat een idioot dat hij de deur dichtgooit vanaf de buitenkant. We hadden een geweldige start, maar deze gast weet alleen hoe hij moet rijden als hij als eerste start", zei Alonso in het heetst van de strijd over Hamilton.

Na afloop van de Belgische GP was de woede van Alonso ietwat gezakt, maar nog altijd ziet hij Hamilton als de schuldige voor de botsing. Hij wijst daarbij ook naar de botsing tussen toenmalig Mercedes-teamgenoten Hamilton en Nico Rosberg in dezelfde bocht in 2014. "Ik denk dat het van zijn kant een foutje was om de deur zo dicht te gooien. We hebben vele malen gezien dat je parallel door bocht 5 kan, maar enkele jaren geleden gebeurde hem hier hetzelfde met Rosberg", legt Alonso uit. "Ik vind het een typisch incident voor de eerste ronde. Dit kan gebeuren, vooral in die bocht omdat er dan veel dingen plaatsvinden. Normaal snijd je bocht 6 dan af om in bocht 7 weer op de baan te komen. Het is een lastig deel van het circuit, dat staat vast, en het was een race-incident."

In het radiobericht stak Alonso zijn frustraties niet onder stoelen of banken. Die irritatie was er ook omdat hem weer iets overkwam nadat hij vanuit kansrijke positie aan de race mocht beginnen. "Ik was heel teleurgesteld. Dit soort dingen overkomen mij altijd als ik op de eerste of tweede rij start en natuurlijk was ik op dat moment gefrustreerd. Maar hij erkent zijn fout en dat is welkom", sluit Alonso dat hoofdstuk af. "Ik vind het alleen jammer dat dit soort dingen gebeuren als ik op P2 of P3 start. Als ik als twaalfde of dertiende start, heb ik een probleemloze race. Ik wilde een normale race hebben, maar we begonnen met een incident en vervolgens hadden we een agressieve strategie door telkens vroeg te stoppen. Dit was niet de slimste actie, maar in de top-vijf eindigen na de straf voor Charles maakt dit gewoon een goed weekend. P5 en P7 is een geweldig resultaat voor het team. Het was een slecht weekend voor McLaren, dus we hebben gemaximaliseerd."

Video: Alonso en Hamilton botsen in openingsronde GP België