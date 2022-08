Horner: “Een van de beste prestaties van Red Bull in F1 ooit”

Max Verstappen moest de race in Spa als gevolg van een motorstraf als veertiende beginnen, maar kwam tijdens de eerste ronden van de race rap naar voren en zou uiteindelijk met zeventien seconden verschil de race winnen. Sergio Perez stond tweede op de grid en had een moeizame start waardoor hij terugviel naar P5. Bij Les Combes heroverde hij een positie door George Russell in te halen en door de aanvaring tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton was hij weer terug op de tweede plek. Perez moest later in de race zijn meerdere erkennen in Verstappen, maar wist net als de Nederlander wel Sainz te passeren, waardoor het een dubbelzege werd voor Red Bull Racing.

“Dit was een van de prestaties van het team aller tijden”, zei teambaas Christian Horner na afloop van de race bij Sky Sports. “Ik had nooit verwacht dat Max deze race zou winnen en ook niet dat hij zo snel naar voren zou komen. Een één-twee en de snelste raceronde; de dag had niet beter voor ons kunnen verlopen.” Gevraagd of hij verrast was dat Red Bull in de race zoveel sneller was dan de concurrentie: “Het was een van die weekenden waarin je de auto precies in de juiste window weet te krijgen. Max presteerde bovendien uitstekend en Checo deed ook alles wat er van hem gevraagd werd. Een fantastische prestatie, en tevens een van onze allerbeste prestaties sinds 2010.”

“Max heeft geweldig gereden”, is Horner vooral vol lof over Verstappen, die in Spa zijn negende zege van het seizoen boekte en in het kampioenschap nu 93 punten voorsprong heeft. “Hij was niet te gulzig bij de start, hij was geduldig, vooral bij Eau Rouge, en vervolgens ging hij ze één voor één voorbij. Een prachtige prestatie hoe hij op een veilige manier door het veld naar voren kwam.”

"Niet te ver vooruit kijken"

Over het feit dat Red Bull zowel in het rijders- als constructeurskampioenschap een riante voorsprong geniet, zegt Horner: “Het is bemoedigend, maar je mag nooit te ver vooruit denken. Het gaat nu om de volgende race in Zandvoort en daarna om de race erna in Monza. Maar het volledige team, zowel op het circuit als in de fabriek in Milton Keynes, elke afdeling, draagt haar steentje bij. Dat is wat ons in staat stelt om deze auto te hebben en deze resultaten te boeken. Het is echt aan iedereen in het team te danken.” Vooruitblikkend op de Dutch GP van volgende week, laat Horner tot slot weten: “In Zandvoort wacht ons een andere uitdaging. Dat is een krap en bochtig circuit, meer zoals Hongarije.”

Video: Jos Verstappen reageert op de zege van zijn zoon Max