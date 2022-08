Verstappen: Spa was een van mijn meest dominante weekenden

“Als je naar het hele weekend kijkt, dan denk ik van wel”, antwoordt Max Verstappen in de persconferentie op de vraag of Spa het meest dominante raceweekend uit zijn F1-carrière was. “De auto was vanaf de eerste training ongelofelijk. We hadden niet verwacht dat het zo zou gaan, maar het is wel fijn om soms een positieve verrassing te hebben.”

“De auto was hier geweldig om mee te rijden”, vervolgt de regerend kampioen tegenover onder andere Motorsport.com. “We wisten natuurlijk dat de race niet eenvoudig zou worden doordat we veertiende stonden op de grid. Maar we zijn in de eerste ronde uit de problemen gebleven, wat trouwens niet makkelijk was aangezien het vrij hectisch was voor me. Maar nadat het allemaal wat gekalmeerd was door de safety car, haalde ik elke ronde een auto in. Eenmaal aangekomen op P3 voelde ik dat mijn banden nog vrij goed waren, en dat er een goede kans was dat we deze race konden gaan winnen.”

Verstappen lag na de eerste ronde al achtste. “Als je zo’n auto hebt als wij vandaag hadden, dan wil je ook niet te veel risico nemen, wat het nog moeilijker maakt om uit de problemen te blijven”, kijkt de Nederlander terug op de openingsronde van de Gand Prix. “Je ziet mensen in het grind gaan en terug de baan opkomen, en iedereen probeert natuurlijk zijn plek te verdedigen. Ik deed mijn best om uit de problemen te blijven, maar tegelijkertijd wil je ook niet al te veel tijd verliezen.”

Richting Stavelot werd het even tricky toen Verstappen een langzaam rijdende Hamilton op zijn pad trof. Verstappen: “Op een gegeven moment begon Lewis langzaam te rijden, waardoor sommige mensen wijd moesten. Ik ging naar de binnenkant, maar Lewis besloot zijn auto vervolgens naast de baan te zetten. Dat was het correcte om te doen, maar het zorgde er wel voor dat ik naar links moest. Het was allemaal super hectisch. Er lag ook heel veel vuil op de baan, doordat veel mensen op het gras en door de gravel waren gegaan. Ik moest een tear-off van het vizier trekken omdat ik bijna niets meer zag. Maar we hebben het overleefd en geen schade opgelopen.”

In de twaalfde ronde kwam Verstappen voor het eerst aan de leiding te liggen, dankzij een pitstop van Carlos Sainz en inhaalactie op Sergio Perez. Of dat eerder was dan hij zelf had verwacht? “Om eerlijk te zijn heb ik daar gisteren niet echt over nagedacht. Ik wilde gewoon een goede race hebben. Ik was dus niet bezig met in welke ronde ik aan de leiding kon komen en het is ook onmogelijk om daar vooraf een inschatting van te maken.” Verstappen wist aan het begin van de race op zachte banden een ronde langer door te gaan dan Perez op de mediums. “Ik ben altijd goed met de banden. Ik weet niet of mensen dat altijd zien. Maar het is een kwestie van ze begrijpen, van ervaring en van de auto zo goed mogelijk afstellen. Soms reageert de wagen anders dan andere keren. In Oostenrijk was het bijvoorbeeld niet geweldig. Maar daar hebben we van geleerd. Maar als je een auto hebt die heel goed is, zoals vandaag, wordt alles automatisch makkelijker.”

Meer strijd in Zandvoort

Gevraagd of het bijzonder sterke optreden van Red Bull in Spa circuitgerelateerd was of dat het team een stap vooruit heeft gezet met de auto, antwoordt Verstappen: “Ik denk dat we een erg efficiënte auto hebben die gewoon perfect bij deze baan past. Ik weet dat we het op sommige circuits die nog komen wat moeilijker gaan hebben en dat we daar weer een goed gevecht met Ferrari gaan zien.” Volgende week in Zandvoort verwacht Verstappen ook meer tegenstand van Ferrari te krijgen. “Ja, ik verwacht niet dat het weer zoals dit weekend zal zijn. Gewoon vanwege de lay-out van de baan. We rijden daar met meer downforce op de auto en het circuit heeft minder rechte stukken. Het zal daar zeker dichter bij elkaar zitten.”

Video: Max Verstappen kijkt terug op zijn overwinning in Spa