Fernando Alonso is een oudgediende in de Formule 1. Al in 2001 debuteerde de tweevoudig wereldkampioen. Om in perspectief te zetten hoe lang dat geleden is: Oscar Piastri was nog niet geboren toen de Spanjaard zijn eerste F1-race reed. Door de tijd heen was de Aston Martin-coureur bij een aantal controversiële momenten betrokken, zoals een incident in de kwalificatie tijdens de Hongaarse Grand Prix in 2007. Alonso kreeg tijdens die sessie een nieuwe set banden onder zijn wagen, maar bleef extra lang staan om zo toenmalig teamgenoot Lewis Hamilton op te houden. Hamilton kon daardoor niet op het nieuwe rubber een snelle ronde noteren, voordat de Brit over start-finish reed was de tijd verstreken.

De 42-jarige Alonso vertelde in een interview met de BBC dat door de tijd heen de Britse pers hem als de slechterik neergezet heeft: "De Formule 1 is een grote show, zowel op als naast het circuit. We spelen allemaal een rol, de rol die we toebedeeld hebben gekregen. In elk verhaal, elke race en elke discussie moet er een goede en slechte kant zijn. De media en alle betrokkenen zetten mij vaak aan de slechte kant. Het lijkt dan alsof ik iets slechts gedaan heb."

Dat de pers hem zo benadert, is voor de Spaanse coureur geen groot probleem: "Ik voel me goed, ik maak me niet druk. Het belangrijkste is dat mensen geïnteresseerd in mijn contract zijn en willen weten hoe lang die nog loopt. Misschien willen ze mij na afloop van de overeenkomst als coureur in dienst nemen. Alles wat daarbuiten gebeurt, is een deel van het hele circus."

Alonso: Misschien vanwege mijn Spaanse afkomst de 'slechterik'

Op de vraag of Alonso weet waarom de media hem als de slechterik afschildert, heeft de Spanjaard enkel vermoedens: "Ik ben Latijns en Spaans. Ik heb weinig support en niet veel media die alles uit de sport kunnen halen. We zijn een klein landje in Zuid-Europa en accepteren alles wat niet goed is. Dat vinden we prima."

De 32-voudig racewinnaar haalt het voorval tijdens de kwalificatie voor de race in Hongarije van 2007 aan als een voorbeeld waar er niet naar zijn kant van het verhaal geluisterd werd: "Niemand wilde de waarheid of de feiten weten. Ik hield niemand op, ik kreeg alleen oude banden tijdens een kwalificatie. Daar zijn radiotranscripts van en er is een beslissing van de stewards. Die beslissing is gebaseerd op een niet-bestaand artikel. In de verklaring stond dat ik een penalty kreeg voor iets wat niet in een artikel stond. Daarbij protesteerde mijn eigen team tegen mij, dat is volgens mij voor het eerst dat een team tegen een eigen coureur protest indiende."

Ondanks dat hij negatief benaderd wordt, ziet Alonso de positieve kant van het verhaal in. Hij maakt daarbij een vergelijking met voetbal: "Als een middenvelder van een kleine team dingen zegt, komen daar minder koppen uit dan wanneer Ronaldo of Messi een gele of rode kaart krijgt of wat zeggen in een interview. Ik denk dat ik zulke situaties heb meegemaakt."