Vasseur erkent: Structuur bij Ferrari verre van optimaal

Sinds het begin van het huidige seizoen is Frederic Vasseur de nieuwe teambaas bij Ferrari. De Fransman stapte na vijf seizoenen Alfa Romeo over naar het team uit Maranello, om de Italianen terug naar de top te leiden. Bij de Scuderia volgde de 55-jarige Vasseur Mattia Binotto op, die na teleurstellende resultaten ontslagen werd. Bij de Italiaanse renstal kreeg de teambaas de taak om op de belangrijkste plekken nieuwe mensen aan te nemen, maar door het vertrek van enkele sleutelfiguren is deze taak alleen maar zwaarder geworden.

Laurent Mekies is na de Belgische GP vertrokken en gaat volgend seizoen als teambaas bij AlphaTauri aan de slag. Senior design engineer David Sanchez verliet eerder Ferrari en is bij McLaren aan de slag gegaan. Daar tegenover staat dat Loic Serra de omgekeerde weg bewandelt, maar vanwege de gardening leave kan de performance-directeur pas in 2025 voor de renstal aan de slag gaan. Het is echter noodzakelijk voor de renstal om nog een aantal belangrijke posities in te vullen.

Gevraagd naar de structuur binnen zijn team, moet Vasseur toegeven dat het verre van ideaal is: "Bij mijn werk is het onmogelijk om een ideale structuur te krijgen. We moeten altijd verbeteren en veranderingen doorvoeren. Wanneer je twee seizoenen dezelfde structuur behoudt, dan ga je ten onder. De andere teams zullen zich namelijk blijven verbeteren. Er is geen situatie waarbij ik denk: 'nu zijn we er'. Dat zou dom zijn. We zullen de komende weken, maanden en jaren nog veel veranderen. Sommige dingen duren wat langer dan de ander. Het wordt een permanente verbetering en een evolutie van waar we nu zijn."

Op de goede weg voor 2024

Het huidige seizoen is nog maar halverwege, maar bij veel teams is het vizier al op 2024 gericht. Ook bij Ferrari wordt er meer duidelijk over de bolide voor volgend seizoen, vertelde Vasseur: "We krijgen een steeds beter beeld wat we moeten doen. We weten op welke vlakken we zwak zijn en op welke gebieden beter. Ik ga dat niet benoemen, maar race na race krijgen we een beter beeld van de situatie."

Het seizoen voor het team van de Fransman verloopt wisselvallig. Het ene weekend scoren ze veel punten, de andere gaat de Italiaanse renstal met een handjevol punten naar huis. Tijdens de laatste race voor de zomerstop in Spa werd Ferrari-coureur Charles Leclerc achter Red Bull derde . Een goed resultaat, maar Vasseur waakt voor optimisme: "Ik blijf rustig, want een week geleden [in Hongarije] tijdens het persmoment waren wij nog slecht en dom, en vloog McLaren. McLaren was op Spa weer langzamer en stonden wij vooraan. Het betekent dat we rustig moeten blijven en het race per race moeten bekijken. Het veld ligt zo dicht bij elkaar, dat het op één of twee dingen aan komt of je tweede of elfde wordt. Het seizoen is nog niet voorbij, we hebben nog heel wat werk te verzetten. Het is fijn om de zomerstop in te gaan met een goede race, zodat we met een positieve mindset de zomer in gaan."