Russell: Mercedes haalt inspiratie uit gloriejaren voor F1-bolide 2024

Mercedes begon dominant aan het hybridetijdperk, dat in 2014 begon met de invoering van de V6-hybridemotor. Het team uit Brackley zou acht keer op rij de constructeurstitel pakken, terwijl Lewis Hamilton en Nico Rosberg de enigen waren die tot en met 2020 een wereldtitel zouden pakken. Sinds de introductie van de nieuwe technische regels in 2022 worstelt Mercedes echter om een competitieve auto te produceren en het heeft sinds de Grand Prix van Brazilië geen race meer gewonnen.

Mercedes heeft dit seizoen geprobeerd om de W14 beter te maken, maar van een grote sprong voorwaarts is nog geen sprake. Bovendien zet George Russell zijn vraagtekens achter de richting die het team is ingeslagen voor wat betreft de afstelling. Dit nadat op Spa-Francorchamps een oud probleem terugkeerde: porpoising. "Dit weekend heeft bevestigd dat dat de richting die we de afgelopen races zijn ingeslagen met de afstelling waarschijnlijk niet de juiste is geweest", zegt Russell, gevraagd door Motorsport.com of hij zich meer op zijn gemak voelde op Spa. "We hadden ontzettend veel last van gestuiter. Meerdere teams hadden er last van, alleen misschien niet zo erg als wij. Maar het is natuurlijk wel een beetje jammer om te zien dat in de koningsklasse de meerderheid van de teams nog steeds worstelt met stuiteren. Ik hoop dat daar in de toekomst iets aan gedaan kan worden."

Russell weet wel zeker dat de afstelling het grootste probleem vormde, niet de updates, en dat hieraan gewerkt kan worden. "Dat kan zeker worden aangepast. We werken echt hard aan de karakteristieken voor volgend jaar. We kijken naar hoe de vorige generaties auto's voor Mercedes tijdens haar gloriejaren waren, dat gebruiken we een beetje ter inspiratie aangezien dat een van de beste auto's uit de geschiedenis is. Dat heeft ons wat aanwijzingen gegeven over waar we ons op moeten richten."

Na de eerste twaalf races van het seizoen staat Mercedes tweede bij de constructeurs en bezet Russell de zesde plaats in het coureurskampioenschap. Hij spreekt van een 'seizoen van twee helften' als hij terugblikt op het verloop van de eerste seizoenshelft. "De eerste zes races waren echt sterk, de laatste zes races niet zo. [We hebben] een aantal ideeën waarom dat zo is. Ik heb dit seizoen om verschillende redenen veel kansen gemist. Soms door eigen fouten, zoals in Australië. Dat heeft me veel punten gekost. Maar ondanks dat... als je niet vecht voor de eerste plaats in het coureurskampioenschap, wil je gewoon het maximale halen uit het constructeurskampioenschap en tot nu toe doen we dat min of meer. Ik weet zeker dat we in de tweede seizoenshelft sterk zullen zijn. Er komen wat kleine dingen na de zomerstop. Maar ik heb er vertrouwen in dat we de tweede plaats kunnen bemachtigen en het gat verder kunnen dichten."