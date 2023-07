Laurent Mekies vervulde de rol van race-directeur bij Ferrari vierenhalf jaar en met de 46-jarige Fransman binnen de gelederen won de renstal zeven F1-races. Naast de rol van race-directeur was hij de laatste jaren ook actief als assistent-teambaas bij de Italiaanse renstal.

Opmerkelijk is het niet dat Mekies moet vertrekken, in april van dit jaar werd bekend dat hij in 2024 over gaat stappen naar AlphaTauri. Bij het zusterteam van Red Bull wordt de Fransman de nieuwe teambaas, Franz Tost maakte bekend aan het einde van het seizoen te vertrekken. Ook wankelde zijn positie al langer, Ferrari boekt de laatste seizoenen teleurstellende resultaten. Sinds 2007 heeft de recordkampioen geen titel meer gewonnen, ook Mekies kon daar geen verandering in brengen.

Uit bronnen van Motorsport.com is vernomen dat de Fransman tot 1 januari op 'gardening leave' gestuurd wordt. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur en zijn Red Bull-collega Christian Horner hebben dit met elkaar besproken. Tot die tijd zal Mekies geen officiële werkzaamheden uitvoeren voor een ander Formule 1-team.

Een deel van de taken wordt overgenomen door Diegio Ioverno. De Italiaan wordt sportief directeur bij Ferrari en zal zich met alles wat met het sportieve reglement van de Formule 1 te maken heeft bemoeien. Zodoende wordt Ioverno de persoon die het meeste met de FIA in contact staat. De Italiaanse engineer is een veteraan binnen het team, sinds het begin van deze eeuw staat de engineer onder contract bij de Scuderia.