Glock: Verstappen gaat na zomerstop verder waar hij gebleven was

Max Verstappen heeft zijn stempel gedrukt op de eerste seizoenshelft van 2023. Hij moest in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan de zeges aan Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez laten, maar won wel overige tien van de twaalf races. Sinds de Grand Prix van Monaco heeft de Formule 1 geen andere winnaar dan Verstappen gezien, waardoor hij bezig is aan een zegereeks van acht races en er op Zandvoort negen van kan maken. Ook in België, waar hij vanwege een gridstraf vanaf de zesde plaats moest starten, stond er geen maat op de Nederlander. In de race die 44 ronden telde kwam hij met een comfortabele voorsprong van 22 seconden als eerste over de finish.

Het is daardoor nog maar de vraag wie de Nederlandse Red Bull-coureur dit seizoen kan stoppen. Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock verwacht niet dat dat zomaar gaat gebeuren, mede door wat hij in de Ardennen heeft gepresteerd. "Verstappen gaat na de zomerstop verder waar hij gebleven was", schrijft Glock in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports. "De wereldkampioen zit momenteel op een ongelooflijk hoog niveau en laat zien dat niets - zelfs de zesde startplaats niet - hem kan afschrikken."

Op het circuit van Spa-Francorchamps draaide het, mede door een gebrek aan meters op een droge baan, met name om bandenmanagement. Verstappen begon op de zachte band, stapte over op de mediums om de race vervolgens weer op de zachte band uit te rijden. Hij werd door engineer Gianpiero Lambiase wel gewaarschuwd dat hij in zijn outlap te veel van zijn banden leek te vergen, maar uiteindelijk had Verstappen genoeg marge om met een seconde per ronde van teamgenoot Perez weg te rijden.

"In de race bewees hij opnieuw dat hij een ongelooflijk bandenmanagement heeft", stelt Glock vast. "Hij overhaaste niets in het begin omdat hij weet welke snelheid hij heeft. Hij benaderde de inhaalmanoeuvres slim, nam zijn tijd, presteerde vervolgens echt uitstekend en heeft nu al een voorsprong op zijn teamgenoot die echt verbluffend is. Op dit moment is er niets dat Verstappen kan stoppen", concludeert de voormalig F1-coureur, die in zijn carrière tot 91 starts kwam bij Jordan, Toyota en Marussia.