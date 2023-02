Ook Drugovich en Vandoorne zijn F1-reserves van McLaren in 2023

Jarenlang waren invalbeurten wegens ziekte van een vaste coureur uitzonderlijk, maar sinds de uitbraak van de coronapandemie in 2020 is dat een stuk regelmatiger voorgekomen. Daardoor is het van de teams van een nog groter belang geworden om een reservecoureur achter de hand hebben, mocht een van de vaste rijders niet in staat blijken om in actie te komen. McLaren stelde om die reden in december Alex Palou nog aan als reserve. De Spanjaard staat echter ook onder contract bij Chip Ganassi Racing en zijn IndyCar-programma aldaar krijgt voorrang boven het werk als reserve van McLaren. In praktijk houdt dit in dat Palou pas vanaf de zestiende F1-race van 2023 in Singapore als reserve aanwezig is.

Toch wil McLaren in de eerste vijftien races ook verzekerd zijn van een invaller, voor het geval dat Lando Norris of Oscar Piastri niet in staat is om in te stappen. Begin februari kondigde McLaren daarom al aan dat het afspraken heeft gemaakt met Mercedes, waardoor het in geval van nood ook kan rekenen op Mick Schumacher. Daar blijft het echter niet bij voor de renstal. Inmiddels heeft McLaren ook dergelijke afspraken gemaakt met Aston Martin, waardoor Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne beschikbaar zijn om in te vallen als dat nodig blijkt. Voor Formule 2-kampioen Drugovich wordt het zijn eerste jaar als reserve van een F1-team, terwijl Vandoorne de afgelopen jaren al een vergelijkbare rol vervulde bij Mercedes. Vandoorne reed in 2017 en 2018 twee volledige F1-seizoenen voor McLaren.