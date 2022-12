Officieel: Palou aangesteld als F1-reservecoureur bij McLaren

Afgelopen seizoen maakte McLaren gebruik van de reserverijders die Mercedes in dienst had. Nyck de Vries stond op de nominatie in de Grand Prix van Brazilië het stuur van Lando Norris over te nemen toen de Engelsman ziek was. Uiteindelijk kwam het zover niet. Voor 2023 heeft McLaren Alex Palou bereid gevonden om een functie als reservecoureur in te vullen. De Catalaan reed een vrije training in de MCL36 voor de Amerikaanse Grand Prix en kwam deze week in actie met de MCL35M op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Eerder reed hij al in Spielberg met diezelfde wagen.

Nu heeft McLaren laten weten dat hij de reservecoureur wordt van het team. Palou zal naast zijn activiteiten voor de McLaren IndyCar-formatie beschikbaar zijn als reserve mocht Norris of Oscar Piastri niet in staat zijn om te rijden. Wie de functie invult als Palou zelf moet racen tijdens de IndyCar-weekenden, is niet duidelijk. Vermoedelijk gaat de voorkeur dan uit naar een reserve in dienst van Mercedes, maar na het vertrek van Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries heeft de voormalige kampioenenformatie geen invallers meer. Naar verluidt is Mick Schumacher een kandidaat om die rol in 2023 te vervullen.

“Ik ben zeer vereerd dat ik een van de reservecoureurs ben bij McLaren”, zegt Palou. “Ik heb al achter het stuur van de MCL35M en de MCL36 gezeten en dat was een geweldige ervaring. Ik kan niet wachten om betrokken te zijn bij de auto van volgend jaar. Ik kijk uit om mezelf als coureur te ontwikkelen en ik waardeer het vertrouwen van McLaren dat ze mij deze nieuwe rol gunnen.”

Palou begint komend jaar aan zijn vierde IndyCar-seizoen. Hij rijdt in dienst van Ganassi. In 2021 werd Palou kampioen in de Amerikaanse klasse.