Mick Schumacher vervult ook reserverol voor McLaren in 2023 McLaren heeft een oplossing gevonden voor de penibele situatie qua reservecoureurs in 2023. Het Britse team kan dit jaar ook een beroep doen op Mercedes-reserve Mick Schumacher, mocht Lando Norris of Oscar Piastri een race moeten laten schieten wegens ziekte of een blessure.