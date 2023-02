Max Verstappen opnieuw genomineerd voor Laureus Award

Max Verstappen werd in 2022 voor het tweede achtereenvolgende seizoen wereldkampioen. In de categorie sportman van het jaar neemt hij het dit jaar op tegen voetballers Kylian Mbappé en Lionel Messi, hoogspringer Armand Duplantis, tennisgrootheid Rafael Nadal en NBA-speler Stephen Curry. Verstappen was vorig jaar ook al genomineerd en sleepte de eretitel toen meteen ook in de wacht. In 2016 werd hij al genomineerd voor de Laureus Award voor doorbraak van het jaar.

Red Bull Racing heeft ook een nominatie als gevolg van de gewonnen constructeurstitel. Het F1-team van Verstappen neemt het op tegen de Argentijnse voetbalmannen, de Engelse voetbalvrouwen, het Franse rugbyteam, NBA-kampioenen Golden State Warriors en Real Madrid.

MotoGP-wereldkampioen Francesco Bagnaia maakt ook kans op een prijs. De Ducatist kwam vorig jaar uit geslagen positie terug om alsnog de wereldtitel te pakken, zijn eerste in de MotoGP en Ducati’s eerste in vijftien jaar. Hij is genomineerd voor comeback van het jaar en neemt het in die categorie op tegen de Nederlandse Tourwinnarres Annemiek van Vleuten, voetballer Christian Eriksen, hardloper Jakob Ingebrigtsen, basketballer Klay Thompson en golfer Tiger Woods.