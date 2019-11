Favoriet Vettel grijpt naast pole: “Zat er zeker in”

Tijdens de trainingen hadden de Ferrari’s steeds laten zien dat dat ze een stuk sneller waren dan de Red Bulls in de eerste sector. Toen dat verschil in de eerste run van Q3 maar twee tiende was, was duidelijk dat er nog rek in zat. “Ik maakte een foutje in mijn eerste run, dus ik had er best vertrouwen in dat ik tijd goed kon maken”, vertelde de Ferrari-coureur na de kwalificatie.

Ook Vettel had dus door dat er meer in zat, maar door de crash van Valtteri Bottas kon hij zijn tweede ronde niet afmaken. “Helaas hing er dubbel geel, dus moest ik vaart minderen en was de ronde verloren”, vertelde hij.

Al met al baalde de Duitser na afloop dus bijzonder van zijn derde plaats, want ook Charles Leclerc, wie hij eigenlijk in zijn zak leek te hebben, bleef hem voor. “De auto was goed en ik had liever wat verder naar voren gestaan.”

Over de race sprak Vettel hoopvol. Met het vermogen van de Ferrari’s en de lange rechte stukken in Mexico moet het mogelijk zijn om Verstappen te pakken. “Hopelijk hebben we een goede start. Het wordt een zware race voor de remmen en het koelen in het algemeen. Dus we moeten zien ook hoe de banden zich houden. De top-zes start op medium, dus we zien wel wie het langste durft door te rijden.”