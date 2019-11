Leclerc hoopvol: "Bij de start profiteren van topsnelheid"

Eindelijk kwam er een einde aan de serie pole positions van Ferrari, dat sinds de zomerstop iedere kwalificatie bovenaan eindigde. Waar Vettel eigenlijk de snelste van de twee leek, wist Leclerc zijn teamgenoot juist te verrassen.

Net als Vettel kon Leclerc zich in zijn tweede run in Q3 echter niet verbeteren om ook Verstappen te kunnen pakken. "De eerste ronde was al goed", vertelde de Monegask, die daarna op zoek ging naar tijdswinst. "Voor de tweede run probeerden we wat meer balans in de auto te krijgen en kozen we voor iets meer grip vooraan. Dat hielp in de eerste sector maar maakte het lastig in de laatste sector waardoor ik de achterkant verloor. Dus ik verloor daar eigenlijk de tijd die ik pakte in de eerste sector."

Leclerc moest toegeven dat Ferrari en hij op waarde waren geklopt. "Red Bull was gewoon heel snel en dan vooral Max. Het zal een lange race worden morgen", verwacht Leclerc, die hoopt op een sterke start. "De start zal erg belangrijk zijn. Met de topsnelheid die wij hebben kan dat heel goed uitpakken. Hopelijk kunnen we daarvan profiteren."