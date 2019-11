Verstappen naar stewards geroepen voor mogelijke overtreding in kwalificatie

De coureur van Red Bull Racing reed aan het begin van Q3 een 1.14.910, waarmee hij na de eerste runs aan de leiding ging in de tijdenlijst. Tijdens de laatste runs crashte Valtteri Bottas in de laatste bocht, waarvoor een gele vlag tevoorschijn kwam. Doordat op dat moment niemand nog sneller was gegaan dan Verstappen, was de pole-position daarmee voor de Nederlander. Ondanks de gele vlag verbeterde Verstappen zijn tijd echter nog naar een 1.14.758, onder meer dankzij een paarse laatste sector. De Limburger ging in dat gedeelte een duizendste van een seconde rapper dan tijdens zijn vorige snelle ronde. De stewards stelden aanvankelijk geen onderzoek in, mogelijk omdat hij in de mini-sector waar de gele vlag gold, niet sneller was gegaan dan daarvoor.

Echter, na een opmerking van Verstappen in de persconferentie dat hij niet van zijn gas was gegaan voor de gele vlag en de zaak nog eens nader te hebben bekeken, hebben de stewards nu alsnog besloten om Verstappen te horen over het incident. Verstappen zei na afloop van de kwalificatie over het moment bij de laatste bocht: “Ik was ervan op de hoogte dat Valtteri was gecrasht.” Op de vraag of hij van zijn gas was gegaan, antwoordde hij vervolgens: “Daar leek het niet echt op, of wel? Nee.” Verstappen verklaarde tevens dat hij daarmee naar zijn mening niets verkeerd had gedaan. “Ik denk dat we wel weten waarmee we bezig zijn, anders zouden we ook niet in een Formule 1-auto rijden”, reageerde hij. “Het is de kwalificatie en dan ga je ervoor. Maar als ze die rondetijd willen schrappen, dan doen ze dat maar.”

Formule 1-coureurs moeten verplicht vaart minderen voor een gele vlag. Bij een enkele gele vlag geldt dat "een coureur zijn snelheid moet verlagen en er op voorbereid moet zijn dat hij van richting moet veranderen." Er moet aantoonbaar sprake zijn van een afname van snelheid. "En om dat duidelijk te maken wordt van een coureur verwacht dat hij ofwel eerder remt ofwel waarneembaar zijn snelheid laat zaken in de betreffende marshalling sector", aldus de richtlijnen van de FIA.

Als alleen de laatste rondetijd van Verstappen worden geschrapt, start hij zondag nog steeds voor de tweede keer uit zijn Formule 1-loopbaan van pole. Vorig jaar kreeg Verstappen na de kwalificatie in Rusland echter drie startplaatsen straf en twee strafpunten op zijn superlicentie omdat hij niet voldoende gehoor had gegeven aan een gele vlag. Mogelijk blijft het dus niet enkel bij het schrappen van een rondetijd.