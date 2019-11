Verstappen na pole Mexico: "Ongelooflijk, team is blijven pushen"

Verstappen pakte op het Autodromo Hermanos Rodriguez zijn tweede pole-position in de Formule 1 na een imposant optreden in de laatste kwalificatiefase. Zijn eerste ronde was al goed genoeg voor pole. Met zijn tweede ronde ging hij nog sneller. Verstappen, die zich vooraf weinig kansen toedichtte door de superieure topsnelheid van de Ferrari's, was dan ook bijzonder tevreden.

"Het is best een interessante dag geweest, maar het is ongelooflijk om bovenaan te staan", stelde Verstappen net na het uitstappen. "We weten dat de Ferrari snel is op de rechte stukken, maar ik moet het team bedanken dat we zo terug zijn gekomen en de pole hebben gepakt. Zij zijn altijd blijven pushen met nieuwe onderdelen op de wagen. Of ik had gedacht dat de pole mogelijk was? Je hoopt altijd dat het mogelijk is. We zijn blijven werken aan een goede balans van de wagen voor Q3."

Verstappen, die de vorige twee edities van de Mexicaanse GP wist te winnen, krijgt bij de start de Ferrari's van Charles Leclerc en Sebastian Vettel in de nek op het lange rechte stuk naar de eerste bocht. Het is maar de vraag of hij na de eerste bochtencombinatie nog steeds aan de leiding gaat. "Het wordt anders voor me dan vorig jaar nu ik als eerste vertrek. We gaan alles proberen. We hebben een goede wagen, dus zelfs als we een positie verliezen bij de start kan het nog."

Mag Verstappen pole behouden?

Verstappen moet nog even afwachten op hij zondag zijn pole ook mag innemen. In de slotseconden van Q3 ging Valtteri Bottas van de baan in de laatste bocht. Verstappen passeerde de gele vlag bij het opkomen van de rechte lijn, wat normaal gezien het sein is om te vertragen. De Limburger zette echter de snelste derde sector van het weekend neer op weg naar de finishlijn.

Bij een vergelijkbaar vergrijp in de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland in 2018 kreeg Verstappen een gridstraf van drie plaatsen en twee strafpunten op zijn licentie. In de persconferentie dacht hij echter niet dat het dit keer zover zou komen. "Ik denk dat we allemaal weten wat een gele vlag betekent", aldus Verstappen. "Waarom ik niet vertraagde? Dat maakt niet meer uit, toch? Als ze mijn snelste ronde wegnemen is mijn tweede ronde nog steeds snel genoeg."