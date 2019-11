Verstappen stunt met pole voor Grand Prix van Mexico

Voor aanvang van de kwalificatie leek er geen twijfel over te bestaan welk team er met de pole vandoor zou gaan. Sinds de zomerstop is Ferrari heer en meester op de zaterdagen dankzij een superieure krachtbron achterin de SF90. Charles Leclerc pakte de pole in België, Italië, Singapore en Rusland. Sebastian Vettel ging er in Japan met de eerste startplek vandoor. Het Italiaanse team maakte bovendien een snelle indruk tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Mexico, al zat Verstappen, winnaar van de vorige twee edities van deze race, er ook goed bij in de oefensessies.

Q1: Red Bull voortvarend van start

Ferrari mocht dan de grote favoriet zijn bij het ingaan van de kwalificatie, het was het team van Red Bull dat de scepter zwaaide in Q1. Verstappen klokte de snelste tijd met een 1.15.949, terwijl Alexander Albon met een 1.16.175 de tweede tijd noteerde. Leclerc trapte de kwalificatie af met de derde tijd, op de hielen gevolgd door Lewis Hamilton met de Mercedes. Vettel, die eerder op zaterdag snelste was in de laatste oefensessie, reed in Q1 de vijfde tijd, terwijl Valtteri Bottas slechts achtste was. Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat en McLaren-rijder Carlos Sainz Jr. gingen beide nipt sneller dan Bottas en waren zesde en zevende in het eerste kwalificatiedeel. Weinig verrassend konden Williams-coureurs George Russell en Robert Kubica na Q1 de auto verlaten. Racing Point-rijder Lance Stroll en Haas-duo Kevin Magnussen en Romain Grosjean waren eveneens vroeg klaar.

Q2: Mercedes meldt zich bovenaan

Als de mogelijkheid er is, mogen de topteams tijdens het tweede kwalificatiedeel graag proberen om zich op de medium banden te plaatsen voor Q3, zodat zij zondag een langere eerste stint kunnen rijden. Behalve de coureurs van Ferrari, Mercedes en Red Bull verschenen ditmaal echter ook Pierre Gasly, Daniil Kvyat en Carlos Sainz op het medium rubber op de baan. Veel bracht het hen echter niet. Sainz kwam in zijn eerste run niet verder dan de elfde tijd, Gasly en Kvyat reden slechts de veertiende en vijftiende tijd. Zij moesten hierna dus nog eens aan de bak op de zachte band.

Vettel stond na de eerste runs bovenaan in de tijdenlijst met een 1.15.914, gevolgd door Verstappen met een 1.16.136 en Leclerc met een 1.16.219, alvorens iedereen terug op de baan kwam voor een tweede run in Q2. Hamilton en Bottas waren de enigen die opnieuw op de medium banden naar buiten kwamen, waarmee hun bandenkeuze voor de race meteen duidelijk was. De Brit en de Fin verbeterden zich naar een 1.15.721 en een 1.15.852, waarmee zij de sessie als eerste en tweede besloten. De rijders van Ferrari en Red Bull deden hun tweede run dus op de soft band, maar gingen van het gas om zondag net als het Mercedes-duo op de medium compound te kunnen beginnen.

Sainz stelde deelname aan Q3 veilig door op de soft naar de zesde tijd te gaan, terwijl Kvyat en Gasly met de negende en tiende tijd ook snel genoeg waren voor een plek in de top-tien. Thuisrijder Sergio Perez kwam met de elfde tijd net tekort. Renault-coureurs Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo vielen ook af na Q2, net als Alfa-mannen Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi.

Q3: Verstappen zorgt voor sensatie

Zou Ferrari zich in het laatste deel van de kwalificatie dan eindelijk bovenaan melden? Niet Vettel of Leclerc, maar Verstappen stond na de eerste runs in Q3 bovenaan. De Nederlander had een 1.14.910 gereden en was daarmee een tiende sneller dan Leclerc en twee tienden rapper dan Vettel. Hamilton, Albon en Bottas moesten vier tienden toegeven op Verstappen en stonden vierde, vijfde en zesde na de eerste runs.

Met nog twee minuten op de klok was de volledige top-tien terug op het circuit voor een laatste snelle ronde. Zou er nog iemand aan de tijd van Verstappen komen? Leclerc maakte een foutje en was gezien, waarna er gele vlaggen tevoorschijn kwamen in de laatste bocht voor een zware crash van Bottas. Daarmee was de pole-position van Verstappen gezien zijn snelste tijd na de eerste runs. De Limburger verbeterde zich ondanks de gele vlag echter nog naar een 1.14.758. Terwijl de anderen nadrukkelijk van het gas gingen bij het passeren van de gecrashte Mercedes, reed Verstappen nog een paarse laatste sector. Het is nu de vraag of de stewards nog gaan kijken naar een mogelijke overtreding van de Red Bull-rijder. Mocht zijn laatste snelste tijd geschrapt worden, staat hij nog steeds op pole vanwege zijn eerdere snelle tijd. Er kan echter ook een andere sanctie komen, waardoor Verstappen de eerste startplek kan verliezen.

Voorlopig heeft de wedstrijdleiding nog geen onderzoek ingesteld naar Verstappen en start hij in Mexico dus voor de tweede keer in zijn loopbaan van pole-position. Leclerc staat zondag zoals het nu lijkt naast hem op de eerste rij. Vettel en Hamilton vertrekken dan als derde en vierde, met Albon en Bottas achter hen op de derde startrij. Sainz, Norris, Kvyat en Gasly starten respectievelijk als zevende, achtste, negende en tiende in Mexico volgens de provisionele startopstelling.

De race gaat zondag om 20.10 uur van start.

De startopstelling voor de GP van Mexico:

