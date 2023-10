Voor de Grand Prix van Japan op Suzuka nam Ferrari een aangepaste vloer mee. Dit in een poging om de onvoorspelbaarheid van de SF-23 aan te pakken. Charles Leclerc is meer dan tevreden over de upgrade. De Monegask houdt niet van onderstuur en met de 'nieuwe' vloer heeft de 26-jarige meer vrijheid met de afstelling. Het resulteerde in een pole-position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, al liet de strategie hem daar vervolgens naar plek zes terugvallen en werd hij uiteindelijk door te versleten skid blocks uit de uitslag geschrapt.

Los van dat heeft Leclerc een stijgende lijn te pakken en dat was hard nodig, aangezien zijn teamgenoot wel goed overweg kon met onderstuur. Hierdoor presteerde Carlos Sainz over het algemeen beter. Overigens moet in Maranello nog wel naar een permanente oplossing worden gekeken voor 2024, maar tot dusver is de vijfvoudig GP-winnaar content: "Dit is dus precies waar ik al vanaf de seizoensstart over klaag", aldus Leclerc over de wispelturige auto. "Met overstuur verloren we veel grip. Deze upgrade was hiervoor bedoeld. Ik heb nu wel wat meer vertrouwen. Ik kan de auto meer naar mijn smaak afstellen. Ik wil graag een sterkere voorkant. Daar houd ik normaal gesproken van. Ik voel me nu comfortabeler in de auto, al zijn er nog een aantal races te gaan en ligt er nog veel werk op de plank. We moeten alles blijven geven, maar het staat vast dat er stappen zijn gezet."

De nieuwe zaken hebben Leclerc meer naar voren gebracht en misschien zelfs de overhand gegeven op zijn Spaanse ploegmaat. Sainz was de beste Ferrari-coureur in de eerste drie races na de zomerstop, totdat de aangepaste onderkant op Suzuka kwam. Teambaas Frederic Vasseur denkt echter dat beide heren iets aan de updates hebben, doordat zij nu allebei de gewenste balans kunnen zoeken en niet een coureur de voorkeur krijgt. "We kunnen de boel finetunen", zegt de Fransman. "We kunnen een compromis vinden, met de juiste oplossing en de beste balans voor allebei komen. We praten hier over honderdsten van seconden. Charles stond op pole in Spa voor Carlos met het oude pakket en vanaf Spa was het gat telkens minimaal. Het is niet dat we de aanpak compleet veranderen. Soms ligt het aan de coureur en soms aan de afstelling. Maar we strijden voor een tiende, in ieder geval in de kwalificatie."