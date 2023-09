Ferrari is na hun zege in Singapore op jacht naar nog meer zeges en wil dat doen met een geheel nieuwe vloer in Suzuka. Er is heel wat de vloer veranderd, want naast nieuwe vloerafsluitingen zijn de rand, het midden van de vloer en de zijwand van de diffusor aangepakt. Ook is er een nieuwe snee aan de onderkant van de sidepod aangebracht, om zo de lastverdeling te verbeteren. De Scuderia voegde eraan toe: "[Dit] vertaalt zich in een efficiëntere auto."

Ferrari SF-23 technisch detail Foto: Giorgio Piola

Naast het aanpassen van de bodem, gebruikt het Italiaanse team dezelfde low-drag beam wing en mainplane set-up van de achtervleugel als tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië - wat ook gericht is op het verbeteren van de snelheid op rechte stukken.

Technische details McLaren MCL60 Foto: Filip Cleeren

Ferrari is niet de enige die de luchtweerstand wil verminderen. McLaren brengt ook een nieuwe offloaded beam wing mee naar Japan. De aangepaste bovenste en onderste elementen verminderen de belasting en luchtweerstand en zijn beter geschikt voor het circuit van Suzuka. McLaren heeft ook een packer toegevoegd aan de sidepod die de luchtstroming helpt verbeteren en zorgt voor meer koeling.

AlphaTauri AT04 technisch detail Foto: Filip Cleeren

AlphaTauri heeft voortgeborduurd op het grote upgradepakket dat het meebracht naar de Grand Prix van Singapore met verdere wijzigingen voor de race van dit weekend in Japan. Het heeft de endplate-verbinding van de achtervleugel aangepast om de algehele efficiëntie van het pakket te verbeteren. Het team heeft ook drie turning vanes verwijderd vanuit de buitenste spiegelhouders als onderdeel van een eerder experiment. Deze verandering dient niet alleen om de luchtweerstand te verminderen, maar heeft ook invloed op het outwash-effect dat op het voorwiel werkt.

Mercedes W14 technisch detail Foto: Giorgio Piola

Mercedes heeft een kleine wijziging aangebracht aan de achtervleugel met een voorgevormd vaantje aan de buitenkant van de achterschijf. In de officiële technische documenten zei het team: "Deze vaan genereert een kleine werveling die op zijn beurt een kleine hoeveelheid lokale downforce en luchtweerstand genereert."

Aston Martin AMR23 technisch detail Foto: Filip Cleeren

Aston Martin heeft kleinere remleidingen voor de voorrem geïntroduceerd, die beter passen bij de koelvereisten van het circuit van Suzuka.

Williams gebruikt een aangepaste vloer. De hoogte van de binnenste voorste vloerafscheiding is verlaagd om die afsluiting te ontlasten - wat invloed heeft op het stromingsveld aan zowel de voor- als achterkant van de auto.

Technisch detail van Williams FW45 Foto: Filip Cleeren