Verstappen voelt zich veilig in Mexico: “Beveiliging is vanwege drukte”

Een jaar geleden was het met name op de zaterdag van het raceweekend zo druk in de paddock in Mexico dat de coureurs grote moeite hadden om van A naar B te komen. Veel rijders lieten nadien weten dat ze zich niet op hun gemak voelden door de vele fans die in de paddock een selfie of een handtekening probeerden te scoren. Voor de race van dit jaar is besloten het aantal kaarten dat toegang geeft tot de paddock terug te brengen. Niettemin heeft Max Verstappen dit weekend extra beveiliging gekregen om ervoor te zorgen dat hij zich zonder problemen kan verplaatsen.

“Ik heb iets meer beveiliging hier”, zegt Verstappen tegenover onder andere Motorsport.com. “Er zijn een paar landen waar het ook in de paddock erg druk kan zijn. Vorig jaar moesten we ons hier door een enorme drukte worstelen om van de hospitality bij de garage te komen. Om hier iets meer beveiliging te hebben, helpt dus ook om alles gewoon wat soepeler te laten verlopen. Hier op het circuit maar ook daarbuiten bij het reizen van en naar het hotel enzo.”

In de aanloop naar deze race is er veel gezegd en geschreven over de wijze waarop Verstappen en Red Bull onthaald zouden worden in Mexico, onder andere vanwege enkele uitspraken die Red Bull-adviseur Helmut Marko eerder heeft gedaan. Van een onveilig gevoel is bij de drievoudig wereldkampioen in elk geval geen sprake. “Ik voel me erg veilig”, antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. “Woensdag hadden we een dag vol marketingactiviteiten en ik werd hier op dezelfde geweldige manier ontvangen als altijd. Dus het voelt goed om hier terug te zijn.”

Verzonnen

Sergio Perez toonde zich tijdens de persconferentie op donderdag niet gelukkig met de rol van de media, die volgens hem rivaliteiten zouden creëren die er in werkelijkheid niet zijn. Verstappen gaf tijdens zijn mediasessie aan dat er geen enkele animositeit bestaat tussen de twee Red Bull-rijders. “Dat is verzonnen”, stelt de Nederlander klip en klaar. “Checo en ik kunnen het erg goed met elkaar vinden. Er is geen sprake van rivaliteit. Natuurlijk wil je als coureur altijd degene zijn die als eerste eindigt en de snelste is. Maar we hebben erg veel respect voor elkaar en hebben heel veel waardering voor wat de ander presteert.”

De promotor van de Mexicaanse Grand Prix lanceerde voor dit jaar de campagne #Racepect. Verstappen: “Ik denk dat het goed is dat hier nu mee begonnen wordt. Maar het is niet iets wat alleen hier speelt. Hoe het publiek zich gedraagt, zou op meer plekken wel iets beter kunnen. In Austin was het misschien iets meer op mij gericht. Maar om het algemeen te houden: het is prima om je favoriete coureur te steunen, maar tegelijkertijd moet je ook respect hebben voor wat anderen doen. Maar dit speelt niet alleen in onze sport hoor. Het is een probleem dat in veel sporten voorkomt en moet worden aangepakt.”