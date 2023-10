Het moge duidelijk zijn dat Max Verstappen geen voorstander van sprintraces in de koningsklasse van de autosport is. De Nederlander wist dit jaar weliswaar de meeste korte krachtmetingen op zijn naam te schrijven, maar is bepaald geen liefhebber van het concept. Zo heeft de wereldkampioen al eerder laten weten dat sprintraces een spoiler zijn voor de zondagse actie en dat de raceweekenden meer gokken worden, doordat teams slechts één training hebben voordat parc fermé van kracht is. Verstappen legt uit dat de diskwalificaties in Austin daar ook voor een groot deel mee samenhangen. "Niemand doet zoiets expres. Het komt meer doordat je maar één vrije training hebt waarin je alles voor elkaar moet krijgen en dus doordat alles zo gehaast moet."

De meeste mensen in de paddock zijn het er inmiddels wel over eens dat het sprintformat op de huidige manier niet werkt. Het betekent echter niet dat de Formule 1 sprintraces overboord wil kieperen, zoals Verstappen het liefst ziet. In plaats daarvan denkt de organisatie aan (ingrijpende) veranderingen. Zo wordt er achter de schermen gesproken over prijzengeld van één miljoen euro, reversed grid of zelfs een op zichzelf staand sprintkampioenschap. "Ik denk altijd waarom?", reageert Verstappen op de vraag van Motorsport.com wat hij van die voorstellen vindt. "Waarom moeten we altijd nieuwe dingen proberen en uitvinden? Ik denk dat ons product werkt zoals het nu is. Zorg er gewoon voor dat de auto's dicht bij elkaar zitten en dat het reglement lange tijd hetzelfde blijft. Waarom moeten we altijd nieuwe dingen uitvinden? Het lijkt wel uit een soort gekkigheid te komen dat ze denken 'oh, we moeten weer iets nieuws verzinnen'."

Volgens Verstappen heeft de Formule 1 juist baat bij trouw blijven aan het DNA. Hij trekt een parallel met een andere mondiale sport. "In het voetbal of in andere sporten veranderen ze de regels ook niet ieder jaar. Daar zijn de regels al honderd jaar hetzelfde. Waarom moeten we dan ineens weer dingen veranderen en proberen om het meer entertainment te maken?" Volgens Verstappen zijn sprintraces ook helemaal geen oplossing, maar een schijnoplossing. "Als je gewoon een goede hoofdrace hebt met auto's die elkaar kunnen volgen, dan heb je dingen als een sprintweekend helemaal niet nodig."

Wat betreft auto's die elkaar kunnen volgen, denkt Verstappen overigens dat de Formule 1 al op de goede weg is. "Deze auto's zijn qua volgen in ieder geval beter dan die van 2020 en 2021. Toen werd de auto echt onbestuurbaar als je dicht achter iemand anders zat. Nu is het volgen beter, al blijft het gewicht van de auto's wel een probleem. Hoe stijf deze auto's moeten zijn, is ook een ding, al valt daar met de grondeffectauto's weinig aan te doen. Maar goed, al met al denk ik dat deze auto's wel beter zijn om elkaar te volgen."

"Winnen van sprint geeft geen enkele voldoening"

F1 moet in zijn optiek op deze weg verder gaan en niet naar noodmaatregelen zoals aangepaste sprints grijpen. Gevraagd door deze website of een apart sprintkampioenschap hem sowieso niet vreemd in de oren klinkt, aangezien je dan twee titels binnen de Formule 1 krijgt, vervolgt de Limburger: "Zo'n sprintkampioenschap betekent voor mij in ieder geval niks, zelfs niet als ik het zou winnen. Dat is nu trouwens ook al zo. Ik kom zaterdag over de streep en denk 'morgen is de echte race'. Het winnen van een sprint geeft me geen enkele voldoening." Op de vraag of hij de sprints in welke vorm dan welke vorm zou kunnen waarderen op termijn, is zijn slotsom helder: "Nee, gewoon het normale format en de auto's dicht bij elkaar. Dat is al interessant genoeg."