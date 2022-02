F1 Tech: Wat we geleerd hebben van de 'neppe' Red Bull RB18

De komst van de nieuwe titelsponsor Oracle was woensdagmiddag het grootste nieuws tijdens de Red Bull F1-presentatie in Milton Keynes. Het model dat Max Verstappen en Sergio Perez onder de naam RB18 naar nieuw succes moet helpen, werd niet getoond. De bolide die wel gepresenteerd werd, was in feite niets meer dan een aangepaste versie van de Formule 1-showauto waar het kampioenschap al maanden mee pronkt. Zelfs teambaas Christian Horner liet dat min of meer doorschemeren. “Tegen de tijd dat we bij de eerste race zijn, ziet de RB18 er niet meer zo uit als vandaag”, aldus Horner. “De evolutie zal heel snel gaan naarmate het seizoen vordert.”

Heel veel valt er niet af te leiden van wat er getoond werd: het was vrij duidelijk dat de getoonde 'RB18' gebaseerd was op de geometrie van de showwagen die de FOM beschikbaar stelde aan de teams voor promotionele zaken en marketing. Er zijn verschillende versies van die auto getoond, de Formule 1 heeft renders gemaakt op basis van het reglement om de wereld lekker te maken voor de nieuwe generatie wagens. Ze zijn niet allemaal identiek. Vooral de voorvleugel, neus en sidepods wijken af en dat kan een interessante variabele zijn waar de teams dit jaar mee gaan spelen.

Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool F1 2022 car Photo by: Formula 1

Helemaal een teleurstelling was het dus niet voor de liefhebbers van techniek. Je kunt aan de zijkant zien dat het ontwerp van de sidepod heel erg lijkt op de renders die naast de fysieke wagen getoond werden in Silverstone. De zeshoekige rollbar, het gebrek aan DRS, de vorm van de vloer en achtervleugel. Allemaal lijkt het op elkaar. Een verschil ten opzichte van de FOM-beelden is de versie van de voorvleugel. Het reglement staat een maximum van vier elementen toe, de versie van Red Bull valt nog onder het reglement waarin drie elementen toegestaan werden. Hoewel de Formule 1 de drievoudige voorvleugel zelf niet gebruikt heeft, stond er wel een dergelijke model op het hoofdkantoor van de Formule 1 en is die ook verschenen op social media.

Conclusie is dat we de echte RB18 nog moeten zien en dat het betekent dat de eerste runs in Barcelona, over krap twee weken, nog interessanter worden. Er is nog ontzettend veel onbeantwoord gebleven tijdens de presentatie, vooral de zaken die echt doorslaggevend zijn als het seizoen straks begint. Een daarvan is de keuze voor de wielophanging, iets waar teams altijd geheimzinnig over doen.

Er wordt volop gespeculeerd dat de rivalen van Red Bull aan de voorkant van de wagen kiezen voor de zogenaamde pull-rod ophanging, waarbij de onderdelen zo laag mogelijk aan de auto bevestigd zijn. Ook kan de draagarm dan bijna horizontaal geplaatst worden, wat de aerodynamica ten goede komt. Aan de achterkant van de Red Bull zou men juist de omgekeerde weg willen bewandelen door over te stappen op de push-rod ophanging, waarbij de draagarm op ongeveer 45 graden van het bodywork naar het wiel loopt. Mogelijk kiest Red Bull hiervoor zodat het kan helpen aan de onderkant van de auto, waar de diffuser geplaatst is.

Red Bull Racing RB5 Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB5 rear suspension Photo by: Giorgio Piola

Het zou een totale verandering zijn ten opzichte van het concept dat Red Bull sinds 2009 gebruikt sinds de introductie van de nieuwe aerodynamische reglementen. Die beslissing had toen grote gevolgen voor de andere teams, die zich realiseerden dat de ontwerpers van de energiedrankenfabrikant een grote slag geslagen hadden. In 2009 leverde het Red Bull overigens niet veel op omdat het de dubbele diffuser van Brawn GP zo snel niet kon implementeren.

Het is een van de interessante zaken voor het aankomende seizoen. In dit artikel hebben we nog wat andere thema's opgenomen.

Vergelijking van de Red Bull RB5 2009 met de Brawn BGP001 Foto: Giorgio Piola